Bản lĩnh người "đi tìm lửa" từ trong bom đạn

Nhìn từ bên ngoài, 65 năm của ngành Dầu khí là những giàn khoan, đường ống, nhà máy hiện đại cùng những con số đóng góp ấn tượng cho ngân sách. Nhưng với những người đã gắn bó và trưởng thành từ ngành, đó trước hết là câu chuyện về con người - những thế hệ tin rằng Việt Nam có thể tự tìm ra dầu, làm chủ công nghệ và làm giàu cho Tổ quốc bằng chính khối óc, bàn tay mình.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ



Hành trình ấy khởi nguồn vào ngày 27.11.1961, khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập, hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ về một ngành Dầu khí nước nhà. Những bước chân mở đường đầu tiên đi giữa mưa bom bão đạn và thiếu thốn đủ bề. Ngay sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 244-NQ/TW và Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam ra đời, tạo nên một tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, điều đọng lại sâu sắc nhất qua các dấu mốc lịch sử chính là tầm nhìn vượt thời đại: ngay cả khi đất nước còn chiến tranh hay vừa bước ra khỏi khói lửa, các thế hệ tiền bối đã hoạch định một ngành công nghiệp nền tảng phục vụ công cuộc kiến thiết lâu dài. Kế thừa di sản đó, các thế hệ tiếp nối đã mở rộng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khai thác dầu thô đến lọc hóa dầu, từ khí đến điện, đạm và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, năng lượng.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với bản lĩnh của những người đi tìm lửa: dám dấn thân vào những vùng gian khó nhất, dám giải những bài toán chưa từng có tiền lệ với kỷ luật thép, luôn đặt sự an toàn của con người, công trình và lợi ích quốc gia lên trên hết.

Ba trụ cột cho trọng trách mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam xác định hai nhiệm vụ song hành: phát triển tập đoàn hiệu quả, bền vững và giữ vững vai trò nòng cốt thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí quốc gia; thành công không chỉ đo bằng doanh thu từng năm mà bằng những năng lực dài hạn để lại cho đất nước.

Trên cơ sở hành lang pháp lý quan trọng từ các nghị quyết của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng, kinh tế nhà nước, Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14.11.2025) và luật Dầu khí năm 2026, Petrovietnam đặt ra 3 trọng tâm hành động cụ thể:

Thứ nhất, tập đoàn giữ vững nền tảng cốt lõi: Đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác dầu khí hiệu quả.

Thứ hai, liên kết chuỗi giá trị, kết nối chặt chẽ giữa tài nguyên với công nghiệp chế biến, hạ tầng, thị trường và dịch vụ kỹ thuật.

Thứ ba, phát triển nội lực quốc gia, Petrovietnam đồng hành cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước để sau mỗi công trình, Việt Nam có thêm công nghệ được làm chủ, đội ngũ trưởng thành và hệ sinh thái nhà cung cấp đủ năng lực cạnh tranh.

Chuyển dịch xanh và vươn ra biển lớn

Người lao động Petrovietnam trên công trình dầu khí



Trước làn sóng chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, Petrovietnam chọn cách đi vững chắc từ thế mạnh cốt lõi: lấy dầu khí làm bệ phóng để phát triển các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới, không chạy theo quy mô bằng mọi giá nhưng cũng không bỏ lỡ các cơ hội chiến lược.

Theo ông Lê Ngọc Sơn, thế hệ kỹ sư, chuyên gia trẻ hôm nay không chỉ cần giỏi vận hành mà phải đủ sức nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo. Trách nhiệm của ban lãnh đạo là kiến tạo môi trường để người tài được thử sức với những việc khó.

Từ nền tảng nội lực ấy, khát vọng toàn cầu của Petrovietnam được cụ thể hóa qua các mũi nhọn: mở rộng thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài; đẩy mạnh kinh doanh quốc tế dầu, khí, LNG; và xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật, chế tạo công trình năng lượng ra thế giới. Thử thách lớn nhất là phải đứng vững qua các chu kỳ biến động của thị trường, cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia bằng quản trị chuẩn mực quốc tế và giá trị thực mang về cho đất nước.

"Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu" không chỉ là chủ đề của dấu mốc 65 năm. Đó là lời tự nhắc về nơi mình khởi nguồn, về trách nhiệm đang gánh vác và về tương lai phải cùng nhau xây dựng", ông Lê Ngọc Sơn nói.

Khắc ghi tinh thần văn hóa: Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình, cùng 8 chữ vàng: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng, người đứng đầu Petrovietnam khẳng định, việc gì ngành và đất nước cần mà tập đoàn làm được thì sẽ nhận và làm đến cùng.

Dịp này, lãnh đạo tập đoàn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước, các cơ quan quản lý, đối tác, đặc biệt là đội ngũ người lao động đang ngày đêm bám trụ trên các giàn khoan, nhà máy, công trường giữ cho dòng chảy năng lượng quốc gia luôn thông suốt. Trao lại cho thế hệ mai sau một Petrovietnam mạnh hơn, công nghệ cao hơn và vị thế quốc tế vững chắc hơn chính là cách thiết thực nhất để viết tiếp trang sử tự hào của ngành Dầu khí Việt Nam.