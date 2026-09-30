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    Giữ vững One MICHELIN Key, Legacy Mekong tiếp tục ghi dấu trên bản đồ nghỉ dưỡng

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    Thông tin dịch vụ
    Ngày 18.9, MICHELIN Guide công bố danh sách MICHELIN Key 2026. Tại Việt Nam, 21 khu nghỉ dưỡng được trao danh hiệu này. Trong đó, Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection tiếp tục đạt One MICHELIN Key, sau lần đầu vinh danh năm 2025.

    Khác với MICHELIN Star dành cho ẩm thực, MICHELIN Key tôn vinh trải nghiệm lưu trú xuất sắc dựa trên 5 tiêu chí: kiến trúc, dịch vụ, cá tính thương hiệu, giá trị trải nghiệm và đóng góp cho cộng đồng.

    Giữ vững One MICHELIN Key, Legacy Mekong tiếp tục ghi dấu trên bản đồ nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

    Chạm vào miền Tây qua những trải nghiệm được tuyển chọn

    Tọa lạc tại Cồn Ấu, Legacy Mekong mang đến không gian tĩnh lặng cùng hành trình kết nối tự nhiên. Hệ thống bungalow và villa rộng rãi hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại cùng dấu ấn thủ công. Nơi đây ghi dấu ấn bởi triết lý phục vụ chân thành của đội ngũ nhân sự địa phương theo chuẩn quốc tế.

    Trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng gắn liền với văn hóa sông nước: Từ ẩm thực bản địa tôn vinh nguyên liệu miền Tây đến các hoạt động như pilates, yoga, pickleball hay tìm hiểu nghề truyền thống.

    Từ Cồn Ấu đến điểm sáng mới của du lịch Mekong

    Thuộc thương hiệu Autograph Collection, Legacy Mekong tôn vinh bản sắc riêng, thừa hưởng chuẩn mực dịch vụ quốc tế của Marriott International. Tại đây, tinh thần ấy được kể qua kiến trúc, cảnh quan và văn hóa miền sông nước đầy tinh tế.

    Việc giữ One MICHELIN Key hai năm liên tiếp khẳng định sức hút của văn hóa Việt Nam, cho thấy giá trị bản địa hoàn toàn có thể chuyển hóa thành trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

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