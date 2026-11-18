Những lo ngại về AI đã thôi thúc Từ điển Cambridge tìm về tận thế kỷ 15 để chọn ra từ ngữ phản ánh chính xác nhất tinh thần văn hóa của năm 2026, theo AP ngày 18.11.

Việc chọn tính từ "human" làm từ của năm không chỉ phản ánh sự hoài cổ, mà còn là một phản ứng mang tính đối trọng, phản ánh cuộc tranh luận về việc AI đang làm mờ đi ranh giới giữa máy móc và con người.

Một người đàn ông đang lướt điện thoại gần gian hàng Trí tuệ nhân tạo (AI) tại một triển lãm ở Bắc Kinh vào ngày 25.6 ẢNH: AP

Ông Colin McIntosh, chuyên gia từ điển tại Cambridge, cho biết: "AI đang thay đổi cách chúng ta định nghĩa về việc làm người. Những lo ngại về việc con người có thể đánh mất điều gì khi 'ủy thác' tư duy cho máy móc đã khiến chúng ta phải xem xét lại mức độ phụ thuộc vào AI - từ các nhà toán học hàng đầu cho đến những giáo viên dạy trẻ nhỏ".

Từ "human" bắt nguồn từ tiếng Latin "humanus" và đã xuất hiện từ những năm 1450. Theo Từ điển Cambridge, tính từ này có nghĩa là "sở hữu những phẩm chất, khiếm khuyết và cảm xúc đặc trưng của con người, trái ngược với thần linh, động vật hay máy móc".

Thông thường, các từ điển thường chọn một từ mới, đôi khi là tiếng lóng đã trở nên phổ biến hoặc một từ đã có sẵn nhưng mang ý nghĩa mới.

Trong những năm gần đây, AI đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc bình chọn "từ của năm" của nhiều từ điển.

Năm 2023, Từ điển Collins đã chọn "AI", trong khi Từ điển Cambridge chọn từ "hallucinate" (ảo giác) - thuật ngữ chỉ xu hướng AI tự bịa đặt thông tin. Năm 2025, Từ điển Merriam-Webster chọn từ "slop" để chỉ các nội dung chất lượng thấp do AI tạo ra, còn Collins chọn "vibe coding" - một phương pháp phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI.

Bình luận về lựa chọn của Từ điển Cambridge, tỉ phú Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft, người luôn ủng hộ việc sử dụng AI một cách thông minh - chia sẻ: "AI đang buộc chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc làm người. Thước đo thành công của AI nên nằm ở việc nó cải thiện cuộc sống con người đến mức độ nào".

Một số ứng viên khác cho danh hiệu "Từ của năm 2026" bao gồm "agent" (tác nhân), dùng để chỉ các hệ thống AI có khả năng tự đưa ra quyết định và vận hành mà không cần sự kiểm soát của con người, và "analogue" (tương tự), dùng để chỉ những trải nghiệm hoặc sự vật không liên quan đến internet hay công nghệ kỹ thuật số.