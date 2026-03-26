Giúp con theo kịp bạn, hay bắt kịp thế giới?

Mùa hè để con vui hết mình và tự tin thể hiện bản thân

Khi "bằng bạn" không còn là thước đo

Có lẽ trước đây, việc con học giỏi, điểm cao, thi được giải là đủ để cha mẹ yên tâm. Nhưng bây giờ, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng theo kịp bạn trong lớp và đủ tự tin để bước ra môi trường quốc tế là hai câu chuyện rất khác nhau. Sự khác biệt ấy không nằm ở điểm số hay tấm bằng, mà ở những điều rất khó đo bằng điểm: Sự tự tin khi đứng trước đám đông, khả năng tranh luận hay sự thoải mái khi sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Một người từng làm việc trong môi trường quốc tế chia sẻ rằng nhiều bạn trẻ Việt Nam rất chăm chỉ và thông minh, nhưng khi làm việc với đồng nghiệp nước ngoài lại khá im lặng. Không phải vì họ không biết tiếng Anh, mà vì họ chưa quen trình bày quan điểm, tranh luận và thể hiện bản thân.

Điều đó khiến tôi nghĩ rằng thứ con cái chúng ta cần có lẽ không chỉ là vốn tiếng Anh tốt, mà còn là sự tự tin và bản lĩnh để sẵn sàng bước ra thế giới.

Hai cuộc đua, một sự lựa chọn

Tự tin trình bày, hợp tác và chia sẻ ý tưởng bằng tiếng Anh

"Giúp con theo kịp bạn" thực chất là một cuộc đua không có vạch đích. Bởi "bạn" luôn thay đổi. Hôm nay con vừa theo kịp bạn trong lớp, ngày mai đã có bạn khác nổi bật hơn. Những bảng thành tích, những khóa học mới… cứ thế tạo thành một vòng xoáy khiến cả cha mẹ lẫn con cái mệt mỏi mà vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

"Bắt kịp thế giới" lại là câu chuyện khác. Đó không phải là cuộc đua nước rút, mà là hành trình dài để con trang bị những kỹ năng nền tảng: dùng tiếng Anh để giao tiếp, học hỏi và thể hiện ý tưởng; tự tin trình bày quan điểm và hợp tác với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Nhưng câu hỏi thực sự là: Làm thế nào để trẻ lĩnh hội kỹ năng toàn cầu ấy mà vẫn được trưởng thành trong môi trường an toàn, gần gũi với gia đình?

Khi thế giới được mang về

Mỗi ngày là một trải nghiệm để con khám phá và thể hiện bản thân

Ngày nay, nhiều chương trình hè không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức, mà tập trung vào môi trường học tập - nơi trẻ làm việc nhóm, thuyết trình, thực hiện dự án và giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày. Trong những môi trường như vậy, trẻ không chỉ học ngôn ngữ mà học cách thể hiện ý tưởng, hợp tác và tự tin trước đám đông.

Những trải nghiệm này ngày càng phổ biến và thường được gọi bằng một cái tên quen thuộc hơn: "Du học tại chỗ" - khi trẻ được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam, trước khi sẵn sàng cho những hành trình xa hơn trong tương lai.

Theo một khảo sát của Decision Lab, nhiều phụ huynh Việt mong muốn con được trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế để cải thiện tiếng Anh và khả năng thích nghi với các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình. Vì vậy, các chương trình "du học tại chỗ" dần trở thành một lựa chọn trung gian, giúp trẻ làm quen với môi trường quốc tế theo một lộ trình phù hợp hơn.

Sự xuất hiện của những mô hình học tập như vậy cũng khiến nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn việc học của con theo một cách khác. Không còn chỉ là con học bao nhiêu, mà là con học trong môi trường như thế nào và con thay đổi ra sao sau mỗi trải nghiệm.

Một tư duy mới cho một thế hệ mới

Một mùa hè để con sẵn sàng bước ra thế giới

Thay vì chỉ hỏi "Con có theo kịp bạn không?", nhiều cha mẹ bắt đầu đặt một câu hỏi khác: "Con đang được trang bị những gì để bước ra thế giới?".

Họ hiểu rằng mùa hè không chỉ là khoảng nghỉ giữa hai năm học, mà là thời gian để con trải nghiệm môi trường mới, thử thách bản thân và hình thành sự tự tin. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là con đi xa đến đâu, mà là con trưởng thành như thế nào sau mỗi trải nghiệm.

Theo kịp bạn có thể giúp con không bị tụt lại trong lớp học. Nhưng bắt kịp thế giới mới là điều giúp con không bị tụt lại trong tương lai. Và để làm được điều đó, điều quan trọng không phải là cho con học thật nhiều, mà là cho con học trong một môi trường giúp con tự tin, biết hợp tác, biết thể hiện bản thân và sẵn sàng bước ra thế giới theo cách của mình.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến các chương trình hè theo mô hình quốc tế, nơi trẻ vừa học, vừa trải nghiệm và trưởng thành trong một môi trường sử dụng tiếng Anh mỗi ngày.