Giúp học sinh xây dựng thói quen quản lý rác thải nhựa bền vững

Nguồn: MKD Việt Nam
16/04/2026 09:47 GMT+7

Mondelez Kinh Đô Việt Nam khởi động chương trình Trash Right 2026, nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen bền vững về quản lý rác thải cho học sinh.

Giúp học sinh xây dựng thói quen quản lý rác thải nhựa bền vững - Ảnh 2.

Đại diện Mondelez Kinh Đô trao tặng trạm phân loại rác tại Trường tiểu học Bình Hòa

"Trash Right" là sáng kiến giáo dục môi trường do Tập đoàn Mondelēz International triển khai tại 5 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan, với trọng tâm xây dựng mô hình phân loại rác trong trường học.

Chương trình năm nay tại Việt Nam được khởi động tại 2 trường tiểu học tại phường Bình Hòa, tiếp cận gần 4.000 học sinh. Các em học sinh được tham gia "Tiết học Xanh" để trang bị kiến thức về phân loại và tái chế rác. Ngoài ra, mỗi trường cũng được lắp đặt các "Trạm Xanh" trong khuôn viên để làm điểm phân loại rác hằng ngày.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục, chương trình đang từng bước triển khai chuỗi sáng kiến thực hành với các hoạt động thu gom, phân loại rác, trải nghiệm tái chế. Mô hình "Đại sứ Xanh" cũng được xây dựng như một nhóm học sinh tiên phong trong việc thực hành, truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp sống xanh đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2026, chương trình dự kiến mở rộng đến các trường tiểu học khác tại TP.HCM, nâng tổng quy mô lên 10 trường với hơn 12.000 học sinh, đồng thời đặt mục tiêu thu gom và phân loại từ 6.000 - 8.000 kg rác thải.

