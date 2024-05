Giúp hơn 50 trẻ em bị lạc tại Đồ Sơn tìm người thân

Khoảng 10 giờ ngày 1.5, tại Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn (P.Vạn Hương), Trạm cứu nạn biển Q.Đồ Sơn (Hải Phòng) phát hiện bé trai khoảng 4 tuổi bị lạc bố mẹ đã nhanh chóng đưa về trạm chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát loa tìm người thân của cháu.

5 phút sau, người thân cháu bé (gồm bố, mẹ và bà nội) khi nhận được thông tin đã hốt hoảng có mặt tại trạm để làm thủ tục, nhận bàn giao.

Bà Lưu Thị Thu Huyền, nhân viên Trạm cứu nạn biển Đồ Sơn, cho biết đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các nhân viên của trạm trong quá trình làm nhiệm vụ tại bãi tắm Khu 2 đã phát hiện hơn 50 trẻ em từ 2 - 10 tuổi bị lạc người thân. Các cháu đều trong tình trạng hoảng sợ, khóc lóc.

Cũng theo bà Huyền, cao điểm nhất là ngày 30.4 với gần 30 trẻ em bị lạc.

Nguyên nhân trẻ em bị lạc nhiều, bà Huyền cho hay, qua khai thác thông tin nhanh từ các bậc phụ huynh bị lạc con em, là do trong lúc tắm biển hoặc ngồi ăn uống, phụ huynh đã lơ là, không theo sát con em mình.

Để đảm bảo an toàn cho các cháu, các nhân viên trạm đã nhanh chóng đưa về trạm chăm sóc, động viên, trấn an tinh thần. Do hệ thống loa truyền thanh được đặt rộng khắp nên thông tin về trẻ lạc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, giúp người thân các bé biết và tìm đến trạm làm thủ tục nhận con.



Đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đổ về Hải Phòng, đến bãi biển Đồ Sơn nghỉ dưỡng, tắm biển. Bãi tắm truyền thống khu 2 Đồ Sơn ken đặc người, gần như không có khoảng trống mặc dù nước biển mùa này đục. Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết, từ ngày 27.4 đến 1.5, khu du lịch Đồ Sơn đón trên 500.000 lượt khách; các khách sạn, nhà nghỉ đều hết phòng.