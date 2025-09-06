Giúp việc lương nghìn USD

Thu nhập một tháng có thể lên đến khoảng 39 triệu đồng

Với túi đồ nghề gồm máy hút bụi, khăn lau, bàn chải và nước tẩy rửa, Nguyễn Hà Hồng Phương (27 tuổi), ngụ P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bắt tay vào dọn dẹp theo nguyên tắc "từ trên xuống dưới, trong ra ngoài". Phương cho biết công việc sẽ tuần tự từ hút bụi, gom rác, lau cầu thang, chùi rửa nhà vệ sinh, cuối cùng dùng cây lau kính gắn lưỡi cao su mềm cùng khăn khô lau để tăng độ bóng sàn. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, căn nhà được bàn giao sạch sẽ, chủ nhà trả cho Phương khoảng 1 triệu đồng tiền công.

Đó là công việc thường ngày của Phương gần 4 năm nay. Với thâm niên làm nghề giúp việc ở TP.HCM, Phương được đồng nghiệp gọi là "chiến binh" khi đã hoàn thành hơn 1.200 ca làm việc lớn nhỏ, với thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng. "Trước đây mình bán hàng online, sau dịch Covid-19, do kinh tế khó khăn nên quyết định chuyển sang làm giúp việc để có thu nhập ổn định", Phương nói.

"Chiến binh" trong nghề giúp việc này cho biết để có được mức lương đó, cô đã phải trải qua các buổi sàng lọc và đào tạo của công ty về mặt nghiệp vụ, nhất là thái độ phục vụ khách hàng. Nhưng với Phương bao nhiêu đó là chưa đủ, để làm nghề chuyên nghiệp, cô đã phải tự học thêm nhiều thứ. "Mình đã đầu tư học thêm kỹ năng dọn dẹp, phân loại hóa chất, sử dụng thiết bị gia dụng, sơ chế thực phẩm. Thậm chí mình theo học cả khóa giặt sofa, nệm và đang học tiếng Anh để phục vụ khách hàng nước ngoài", Phương nói.

Làm giúp việc có thu nhập lên tới hàng chục triệu đồng/tháng ẢNH: THÁI PHÚC

Theo Phương, vài năm gần đây ở Hà Nội, TP.HCM, nghề giúp việc chất lượng cao phát triển nhanh, không chỉ phục vụ người nước ngoài mà còn được nhiều gia đình người Việt lựa chọn. Người mới vào nghề có thu nhập một tháng khoảng 700 USD (khoảng 18 triệu đồng), còn người có kinh nghiệm có thể đạt khoảng 1.000 - 1.500 USD (khoảng 26 - 39 triệu đồng).

Trong suốt quá trình làm việc, Phương nhớ nhất lần dọn một căn nhà 5 tầng. "Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, từng phòng được mình quét dọn tinh tươm, cầu thang sáng bóng, bếp núc gọn gàng. Chủ nhà bước vào ngay lập tức thốt lên rằng mình là người dọn dẹp giỏi nhất mà họ từng gặp", Phương tự hào kể và cho biết lúc đó cảm xúc rất hạnh phúc vì sức lao động của mình được công nhận.

Cùng làm nghề như Phương, Liêu Kim Châu (31 tuổi) cũng có thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Châu học hết lớp 10 rồi nghỉ, trước khi đến với nghề giúp việc, chị từng làm nhiều công việc như bán giày dép, quần áo, giao hàng, phụ bán hàng online, đóng hàng… Sau khi sinh con, chị rơi vào bế tắc. "Mình không làm ra được đồng nào, buồn lắm", Châu nhớ lại.

Năm 2022, trong một lần tìm kiếm trên mạng, chị biết đến một công ty dịch vụ giúp việc. Cơ duyên ấy mở ra con đường mới và cũng nhờ tính cẩn thận, kỹ lưỡng mà chị gắn bó với công việc này đến giờ.

Người có kinh nghiệm có thể đạt thu nhập khoảng 1.000 - 1.500 USD (khoảng 26 - 39 triệu đồng) ẢNH: THÁI PHÚC

Ban đầu, Châu cũng gặp nhiều khó khăn do mặc cảm vì tự nhiên "đi làm ô sin", nhưng sau khoảng thời gian làm việc đã cho chị góc nhìn khác. "Nghề giúp việc bây giờ không còn quan hệ chủ - tớ, mà là dịch vụ. Khách có quyền chọn mình và ngược lại. Những lúc gặp gia chủ có thái độ thiếu tôn trọng, buông lời khiếm nhã, mình lập tức gọi về tổng đài xin gỡ ca. Mình chỉ cần làm đúng quy trình của dịch vụ thì không bao giờ chịu thiệt", Châu nói.

Châu cho biết để có được mức thu nhập và những kiến thức trên, cô đã được đào tạo rất bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn.

Khi giúp việc trở thành chuyên viên dịch vụ gia đình

Có mặt tại một buổi đào tạo của Công ty TNHH bTaskee, trong căn phòng rộng hơn 50 m2, người viết bất ngờ vì các nhân viên "giúp việc cao cấp" được đào tạo bài bản từ giao tiếp khách hàng đến nghiệp vụ nghề nghiệp như ủi quần áo, quét phòng, gấp chăn ga giường, cách sơ chế thức ăn, nấu ăn và sử dụng hóa chất tẩy rửa những vết bẩn sao cho đúng, hiệu quả. Mỗi nhân viên mới đều được 1 kèm 1 cùng những người đã có kinh nghiệm lâu năm.

Chị Đỗ Thị Loan, Trưởng nhóm đào tạo và training Công ty TNHH bTaskee, cho biết một nhân sự mới không thể nhảy ngay vào nghề. Quy trình sàng lọc kéo dài từ việc kiểm tra khả năng dùng ứng dụng, hoàn thiện hồ sơ, đến học lý thuyết và thực hành trực tiếp. Sau khi đào tạo, cộng tác viên phải đi cùng người hướng dẫn làm việc thử với khách hàng thì mới chính thức được mở khóa tài khoản để nhận việc độc lập. "Tay nghề có thể đào tạo, nhưng thái độ thì khó. Nếu ứng viên thiếu hợp tác, không tuân thủ quy trình, công ty sẽ loại ngay", chị Loan nói.

Theo chị Loan, khi ra làm việc, nếu bị khách hàng đánh giá thấp, cộng tác viên phải tham gia re-training (tái đào tạo), học lại từ lỗi của mình và của đồng nghiệp. Người vi phạm nhiều lần buộc phải cho nghỉ.

Muốn làm nghề phải trải qua quá trình đào tạo bài bản ẢNH: THÁI PHÚC

Về thu nhập, chị Loan cho biết người mới sẽ được nhận các ca cơ bản với mức 65.000 - 80.000 đồng/giờ, cuối tuần tăng thêm 20%. Sau 50 ca, họ có thể lên nhóm tổng vệ sinh với mức lương cao hơn 20 - 30%. Từ 200 ca trở lên, cộng tác viên đủ điều kiện thi lên hạng "premium" với thu nhập cao hơn bình thường khoảng 30%. "Nếu làm đều tay và giữ chất lượng, một cộng tác viên premium có thể đạt 20 triệu đồng/tháng, dịp tết thậm chí thu nhập là 30 - 40 triệu đồng", chị Loan nói.

Ông Bùi Đoàn Chung, người sáng lập, điều hành Công ty cổ phần nghề nhân sự VN, với 18 năm kinh nghiệm trong tư vấn, đào tạo nhân sự, nhận định xu hướng sử dụng dịch vụ giúp việc qua các nền tảng ứng dụng đang định hình lại toàn bộ thị trường giúp việc. "Khác với kiểu giúp việc truyền thống vốn sống chung nhà, phụ thuộc gia chủ, nay người lao động được coi là đối tác dịch vụ. Họ được quyền chọn thời gian, công việc, còn khách hàng trả phí theo gói, có tiêu chuẩn rõ ràng. Quan hệ này sòng phẳng, minh bạch hơn", ông Chung phân tích.

Theo ông Chung, khác biệt rõ nhất nằm ở sự chuyên nghiệp hóa. Trước kia, chất lượng phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, nay công ty dịch vụ bắt buộc có đào tạo, giám sát chất lượng qua ứng dụng, đánh giá sao, tái đào tạo. Chi phí chi trả cho người giúp việc cũng linh hoạt hơn, thay vì lương cố định 8 - 12 triệu đồng/tháng và ăn ở tại chỗ, khách hàng trả theo giờ 55.000 - 80.000 đồng, nếu nhà ít việc, làm trong thời gian ngắn, gia chủ có thể tiết kiệm tới 40 - 50%. Điều này rất thích hợp với những gia đình trẻ chưa có điều kiện thuê người giúp việc nhưng vẫn muốn giải phóng sức lao động.

Theo ông Chung, thị trường dịch vụ chăm sóc tại nhà (home care) của VN đã đạt quy mô 653,6 triệu USD trong năm 2024 (theo báo cáo của IMARC Group) và dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. "Tính đến giữa năm 2025, các nền tảng hàng đầu đã có một lượng người dùng khổng lồ. Ví dụ bTaskee đã phục vụ hơn 610.000 khách hàng, trong khi JupViec cũng có hơn 200.000 khách hàng. Điều này cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của ngành và nhu cầu về nhân sự tiềm năng", ông Chung nói.

Nói về tương lai của nghề này, ông Chung nhận định: "Sẽ xuất hiện các phân khúc như chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ người cao tuổi, quản gia cao cấp… Người lao động không còn là giúp việc chung chung, mà là chuyên viên dịch vụ gia đình. Công nghệ AI, IoT cũng sẽ được tích hợp, buộc họ phải học cách vận hành thiết bị thông minh. Khi thị trường lớn mạnh, khung pháp lý cũng sẽ hoàn thiện, nâng vị thế nghề này trong xã hội".