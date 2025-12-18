Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội tại The Global City

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Around the World", Global Festive là chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 13.12.2025 đến 10.1.2026, mang đến không gian lễ hội đa sắc màu đến The Global City. Các biểu tượng và hoạt động mùa lễ hội trên thế giới được tái hiện một cách chọn lọc trong bối cảnh nghệ thuật đương đại, tạo nên những trải nghiệm văn hóa - giải trí phong phú cho người tham dự trong suốt mùa cuối năm.

Chuỗi sự kiện khởi động với Light Up Festive (13 - 14.12.2025), nơi ánh sáng trở thành chất liệu chủ đạo, đánh dấu khoảnh khắc khai mở mùa lễ hội. Tiếp nối là Global Wishmas (20 - 21 & 24.12.2025), tái hiện những phiên chợ Giáng sinh truyền thống, đưa du khách hòa mình vào không gian đậm chất châu Âu cổ điển.

Global Pulse (27 - 28.12.2025) mang tinh thần trẻ trung và hiện đại, tôn vinh năng lượng của giới trẻ với điểm nhấn là Street Dance Battle đậm dấu ấn văn hóa Hiphop Hoa Kỳ. Đêm Cheers to New Year (31.12.2025) trở thành đại tiệc âm nhạc sôi động, nơi đông đảo người dân và du khách cùng đếm ngược, chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Global Cheer Fest (10.1.2026) tiếp tục mang đến không khí sôi động đầu năm, lan tỏa tinh thần tích cực thông qua các hoạt động cheerleading.

Điểm đến của những không gian nghệ thuật đặc sắc

Giữ trọn tinh thần nghệ thuật, không gian Global Festive là sự giao thoa tinh tế giữa dấu ấn quốc tế và nét văn hóa bản địa. Điểm nhấn nổi bật là cây thông cao 12 mét, được cấu thành từ 21 cây thông nhỏ, mang phong cách thiết kế hiện đại với vật liệu phản chiếu ánh sáng. Khoảnh khắc cây thông được thắp sáng cũng là thời điểm mùa lễ hội chính thức khai mở tại khu đô thị quốc tế The Global City, trung tâm của TP.HCM.

Lần đầu tiên, cộng đồng cư dân The Global City và du khách sẽ chứng kiến màn trình diễn 3D mapping trên các bức tường của nhà phố SOHO. Những câu chuyện Giáng sinh, những hình ảnh lễ hội quen thuộc tạo nên bữa tiệc thị giác ngoạn mục, rung động trái tim của mọi độ tuổi.

Và trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt đậm tinh thần quốc tế, không thể thiếu các bài hát Giáng sinh kinh điển. Những màn thánh ca ngân vang dưới bầu trời sao, Balcony Show với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng và DJ tài năng, sẽ là ngôn ngữ kết nối cảm xúc và khuấy động nhịp sống đô thị.

Giữ vững tinh thần giao thoa giữa giá trị toàn cầu và văn hóa bản địa, sự kiện Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội còn là không gian tôn vinh những gian hàng truyền thống, được hỗ trợ bởi phường Bình Trưng. Hoạt động nằm trong chuỗi mục tiêu thúc đẩy định hướng "khơi mạch văn hóa, sáng tạo tương lai", xây dựng lối sống hiện đại cho cộng đồng địa phương lẫn cư dân The Global City.

Không đơn thuần là chuỗi hoạt động giải trí cuối năm, Global Festive còn là dấu ấn cho thấy sự chuyển mình của các khu đô thị tại TP.HCM trong việc phát triển không gian văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Thông qua sự kiện, Masterise Homes tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chiến lược phát triển đô thị gắn liền với bảo tồn giá trị văn hóa, kiến tạo phong cách sống thành thị hiện đại, năng động theo chuẩn mực quốc tế.

Global Festive mở cửa chào đón toàn bộ cư dân và du khách từ ngày 13.12.2025 - 10.1.2026. Thông tin chi tiết được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức. Đặt lịch cho mùa lễ hội của bạn và đến The Global City - tọa độ của những trải nghiệm quốc tế ngay trung tâm TP.HCM.

Thời gian: 13.12.2025 - 10.1.2026

Địa điểm: The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo dõi page chính thức để cập nhật thông tin và đăng ký vé tham dự cùng bạn bè và gia đình: https://www.facebook.com/OfficialTheGlobalCityTGC