Gmail bổ sung tính năng xác thực màu xanh

Theo Engadget, khi người dùng nhận được email từ tài khoản Gmail của một địa chỉ đã xác minh danh tính, họ sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh bên cạnh tên trong hộp thư đến.



Bản cập nhật dấu kiểm là hình thức triển khai mới nhất của Google về công nghệ Brand Indicators for Message Identification (BIMI) - tính năng được Google bắt đầu thử nghiệm trong Gmail vào năm 2020. Lúc đầu, nó cho phép các thương hiệu đã đăng ký BIMI đưa các biểu tượng được xác thực vào email của họ. Dấu kiểm màu xanh là một dấu hiệu rõ ràng để xác minh người gửi là hợp pháp.

Thông báo xác thực khi người dùng nhấn vào dấu kiểm màu xanh

Google

Khi di chuột qua dấu kiểm màu xanh trong Gmail, người dùng sẽ thấy cửa sổ bật lên có nội dung "The sender of this email has verified that they own [the domain was sent from] and the logo in the profile image". Cửa sổ bật lên bao gồm liên kết hướng người dùng đến một trang có thêm thông tin.

Google cho biết việc xác thực email mạnh giúp người dùng và hệ thống bảo mật email xác định và ngăn chặn thư rác, đồng thời giúp người dùng an tâm với nội dung email, tạo ra một hệ sinh thái email tốt hơn cho mọi người.

Theo dự kiến, Google sẽ triển khai tính năng mới của Gmail cho tất cả người dùng vào cuối tuần này.