Gmail sắp có cuộc cải tiến lớn nhất trong nhiều năm

Quản lý email thường là một công việc tốn thời gian và công sức, đặc biệt khi người dùng phải tìm kiếm vé tàu hay hóa đơn cũ. Hiểu được điều này, Google đã giới thiệu tính năng mới mang tên Gmail Live tại hội nghị I/O vào tháng 5. Giờ đây, công ty đã bắt đầu triển khai thử nghiệm Gmail Live trên cả nền tảng Android và iOS.

Sự xuất hiện của Gemini Live tạo trải nghiệm mới mẻ cho người dùng Gmail ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Gmail Live được thiết kế để thay đổi cách người dùng tương tác với hộp thư đến. Thay vì phải gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng và trò chuyện trực tiếp với ứng dụng như một trợ lý cá nhân. Với trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, Gmail Live có khả năng đọc và hiểu email của người dùng, từ đó giúp họ nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết chỉ bằng cách hỏi, ví dụ như "Khi nào tôi đi du lịch?" hay "Hành lý của tôi đang ở đâu?".

Cách hoạt động của Gemini Live trên Gmail

Khi Gemini Live được kích hoạt, một đèn màu xanh lam sẽ xuất hiện trên màn hình nhằm cho biết hệ thống đang lắng nghe. Gemini AI không chỉ cung cấp câu trả lời dưới dạng văn bản mà còn đọc to bản tóm tắt và hiển thị email gốc để người dùng xác nhận thông tin.

Ngoài ra, Google cũng sẽ cải tiến thanh tìm kiếm truyền thống thông qua hệ thống "Ask Gmail", cho phép người dùng sử dụng các cụm từ thông dụng để nhận được câu trả lời chính xác từ AI. Tính năng này đang được thử nghiệm và dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè này cho người dùng đăng ký gói Google AI Pro và Ultra.

Không dừng lại ở đó, Google còn có kế hoạch tích hợp các tính năng Gemini Live vào ứng dụng Docs Live và Keep, cho phép người dùng tạo tài liệu và danh sách chỉ bằng giọng nói khi di chuyển. Với những nỗ lực này, Google đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công cụ làm việc trên thiết bị di động, đồng thời đưa AI vào cuộc sống hằng ngày của người dùng.