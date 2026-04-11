Gmail tung mã hóa đầu cuối cho ứng dụng di động

Theo Digital Trends, sau hơn một năm chờ đợi kể từ khi xuất hiện trên máy tính, tính năng mã hóa đầu cuối (E2EE) với sức mạnh bảo mật 'quyền lực' nhất của Gmail đã chính thức đổ bộ lên Android và iOS. Đây được xem là 'tấm khiên' cuối cùng giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi mọi ánh mắt tò mò.

Ứng dụng Gmail trên di động đã có tính năng mã hóa đầu cuối ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gmail trên di động được hoàn thiện khả năng bảo mật

Trong kỷ nguyên làm việc linh hoạt, hầu hết email quan trọng đều được soạn thảo và xử lý ngay trên smartphone. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, người dùng di động luôn phải đối mặt với rủi ro bị rò rỉ thông tin do thiếu cơ chế mã hóa chuyên sâu.

Bản cập nhật tháng 4.2026 của Google đã chính thức giải quyết triệt để vấn đề này. Với mã hóa đầu cuối (E2EE), nội dung thư sẽ được 'xáo trộn' ngay từ lúc gửi và chỉ có duy nhất người nhận mới có chìa khóa để giải mã. Điểm đặc biệt là quá trình này diễn ra ngay trong ứng dụng Gmail thuần túy, loại bỏ hoàn toàn sự phiền toái khi phải cài đặt thêm các phần mềm bảo mật từ bên thứ ba.

Cách thức hoạt động của tính năng này cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả. Khi soạn thư, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ổ khóa và bật tùy chọn 'Additional encryption'. Nếu người nhận không sử dụng Gmail, hệ thống sẽ gửi một liên kết bảo mật để họ đọc và trả lời thư thông qua trình duyệt web một cách an toàn. Điều này đảm bảo luồng thông tin luôn được đóng kín, ngay cả khi gửi thư ra bên ngoài hệ sinh thái của Google.

Tùy chọn bật mã hóa đầu cuối khi gửi email trên ứng dụng Gmail ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Hiện tại, Google đang ưu tiên tính năng này cho nhóm khách hàng doanh nghiệp sử dụng các gói Google Workspace Enterprise Plus. Đây là bước đi chiến lược nhằm giúp các tổ chức bảo vệ bí mật kinh doanh và tuân thủ các quy định khắt khe về an toàn thông tin, đồng thời tăng sức cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Microsoft 365.

Dù người dùng cá nhân vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng động thái này cho thấy nỗ lực của Google trong việc biến Gmail thành pháo đài bảo mật hàng đầu trên di động.