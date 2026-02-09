Gỗ An Cường: Thành quả ấn tượng khi đảm nhiệm vai trò CĐT dự án BĐS

"Quả ngọt đầu tay" với dự án Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân The Win City

Lần đầu tham gia đầu tư và phát triển dự án bất động sản, doanh nghiệp hàng đầu về gỗ, nội thất tại Việt Nam, châu Á là Gỗ An Cường đã ghi nhận thành quả đáng ấn tượng; tạo ra "tâm chấn" cho thị trường BĐS toàn miền Nam và khu tây TP.HCM.

Sau 3 tháng ra mắt, tính từ ngày 3.10.2025, khai trương Gallery dự án The Win City tại Đức Hòa, Tây Ninh - cũng là thời điểm chính thức giới thiệu dự án ra thị trường và ký kết với 31 đại lý chiến lược. Đến nay chỉ sau 3 tháng - dự án đã ghi nhận 1.400 giao dịch thành công, điều này tạo ra sự ngạc nhiên cho cả cộng đồng bất động sản vì chưa dự án nào trong khu tây TP.HCM lại có tốc độ bán hàng nhanh như vậy; đặc biệt đây còn là dự án cao tầng gần như đầu tiên, quy mô nhất tại khu vực.

Không chỉ ấn tượng về con số giao dịch thành công, The Win City còn ghi nhận về tốc độ triển khai nhanh chóng, bài bản và chuyên nghiệp. Đến nay, dự án đã xong móng, lên tầng 2 phân khu đầu tiên Victory Heights; hơn cả mong đợi của khách hàng là dự án đã được ký hợp đồng mua bán chính trước tết Nguyên đán.

The Win City "tăng tốc" tiến độ xây dựng, đang tiến hành đổ sàn tầng 2 ẢNH: THẮNG LỢI HOMES

The Win City là một trong những dự án đô thị trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, khi giúp giải quyết chỗ ở cho 10.000 người dân, chuyên gia, người lao động đang làm việc trên địa bàn, các khu công nghiệp.

Với diện tích 13,18 ha, 3 phân khu phát triển, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng - dự án được phát triển theo mô hình Đại đô thị trải nghiệm sống One Stop Living Hub với 5 giá trị: "sống - làm việc - giải trí - chăm sóc - dịch chuyển" đều nhanh chóng, phù hợp với cuộc sống hiện đại và tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. Đó cũng là lý do The Win City được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng trong quá trình phát triển dự án trên địa bàn Đức Hòa - tây Sài Gòn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên đến chúc tết Thắng Lợi Homes và tham quan nhà mẫu The Win City

Thành quả đến từ triết lý phát triển bền vững - Sản phẩm đúng nhu cầu thị trường

Theo chia sẻ từ ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes, có được kết quả này ngoài nỗ lực kiên định với mục tiêu thì Liên danh chủ đầu tư Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes - Hải Sơn đã xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm bền vững ngay từ ngày đầu hợp tác.

Chiến lược dòng sản phẩm: Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân. Tức giá phù hợp nhiều khách hàng có thể tiếp cận từ 30,5 triệu/m2 - 32 triệu/m2 nhưng chất lượng tương đương với dòng sản phẩm 50 triệu/m2 - 60 triệu/m2. Để làm được cần "tối ưu" đầu vào, quy trình phát triển, nguồn lực tinh nhuệ. Đó là lý do tại sao Central - top 3 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, Gỗ An Cường - Nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, Thắng Lợi Homes - nhà phát triển bất động sản, Hải Sơn - nhà phát triển quỹ đất cùng có mặt trong dự án này.

Của "nhà trồng được" - liên danh chủ đầu tư sẽ phụ trách triển khai mảng mạnh nhất của mình, đồng thời quỹ đất mua được từ rất sớm nên tối ưu chi phí và giá thành phù hợp đáp ứng được việc mua nhà của nhiều gia đình, trong bối cảnh thị trường giá nhà đất ngày càng một "leo thang".

Tuy nhiên, sâu hơn nữa là triết lý xây dựng cộng đồng cư dân "Bất động sản sáng đèn" - tức dự án sống thật và có tỷ lệ lấp đầy cao. Do vậy, vị trí dự án là một trong yếu tố then chốt khi đưa vào phát triển. Tọa lạc mặt tiền Trần Văn Giàu (TL10), Đức Hòa - lõi bất động sản miền Nam với 39 KCN, tỷ lệ lấp đầy 90% và có sẵn 220.000 lao động đang làm việc là một lợi thế về nhu cầu ở thật của cư dân địa phương và lân cận.

The Win City sở hữu vị trí kim cương tại mặt tiền TL10, dễ dàng kết nối trục giao thông huyết mạch, nằm trong lõi khu công nghiệp ẢNH: THẮNG LỢI HOMES

Đặc biệt, dự án cách ngay nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu chỉ 5 phút; cách Bình Chánh, TP.HCM 3 phút di chuyển. Đây chính trục phát triển hạ tầng, đô thị, logistics, công nghiệp, thương mại của vùng tây bắc TP.HCM. Vành đai - Cao tốc - Metro đang phát triển và đã được quy hoạch, trở thành điểm dẫn của dòng dịch chuyển dân cư, việc làm đa đô thị, đa trung tâm trong kỷ nguyên mới.

Gỗ An Cường "mới" với vai trò chủ đầu tư bất động sản; nhưng đã tham gia thị trường cả hơn 3 thập kỷ với vai trò nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Đây là doanh nghiệp hạng A, cùng với Central bảo chứng chất lượng xây dựng cho dự án The Win City nên đặc biệt tạo niềm tin cho thị trường.