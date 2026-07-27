‘Gõ cửa từng nhà’ làm sạch dữ liệu đất đai ở Hà Nội

Theo kế hoạch của Hà Nội, chiến dịch cao điểm "45 ngày đêm" làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phục vụ xây dựng chính quyền số.

Tận tình từ hội trường đến hộ gia đình

Tại xã Ô Diên (Hà Nội), đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là đợt cao điểm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các cán bộ mang hồ sơ đến từng hộ gia đình, rà soát từ số tờ, số thửa và từng địa chỉ sáp nhập đơn vị hành chính mà không ngồi một chỗ chờ người dân.

Cán bộ xã đến nhà người dân để cập nhật dữ liệu đất đai ẢNH: KIẾN TRẦN

Mới hơn 7 giờ sáng, Nhà văn hóa Cụm 3 (xã Ô Diên) đã nhộn nhịp người dân đến rà soát thông tin đất đai. Không khí làm việc khẩn trương nhưng rất trật tự. Tại từng bàn tiếp nhận, cán bộ địa chính, đoàn viên thanh niên cùng tổ công tác tỉ mỉ hướng dẫn người dân kiểm tra từng số tờ, số thửa, diện tích cho đến địa chỉ mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Vừa hoàn tất việc rà soát hồ sơ, ông Nguyễn Đình Nguyên (trú xã Ô Diên) chia sẻ, ban đầu ông nghĩ đây chỉ là kiểm tra thủ tục bình thường, nhưng khi được cán bộ giải thích, ông hiểu rằng nếu dữ liệu không chuẩn thì sau này làm thủ tục đất đai sẽ rất khó khăn và vất vả.

Không dừng lại ở các điểm tập trung, hình ảnh những cán bộ xã xách máy tính, ôm hồ sơ gõ cửa từng nhà đã trở nên quen thuộc trên khắp các ngõ ngách xã Ô Diên. Với những gia đình đi làm cả ngày, tổ công tác tranh thủ tìm đến vào buổi tối. Với người cao tuổi, đi lại khó khăn, cán bộ chủ động đến tận giường. Những cuộc gõ cửa ấy không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà là cách chính quyền chủ động tìm đến để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho dân.

Bà Nguyễn Thị Dậu (trú thôn Hạ Hội, xã Ô Diên) vốn nghĩ gia đình mình đã có "sổ đỏ" nên không cần làm gì thêm. Chỉ đến khi cán bộ xã đến tận nhà thông báo hồ sơ vẫn còn sai lệch về số tờ, số thửa và địa chỉ sau sáp nhập, bà mới bất ngờ. Được chỉ tận tay, đối chiếu từng dòng thông tin, bà mới thấu hiểu sự quan trọng của việc điều chỉnh này.

Về phần mình, bà Dậu thấy được sự quan tâm của chính quyền, khi cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, cập nhật thông tin.

"Người già như chúng tôi đâu có cập nhật được thông tin nhanh nhạy. Nếu cán bộ không đến tận nhà thì tôi cũng chịu, không biết hồ sơ mình bị sai lệch. Được hướng dẫn từng chút một, tôi thấy quyền lợi của gia đình mình thực sự được quan tâm", bà Dậu chia sẻ.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố trước ngày 25.8 ẢNH: KIẾN TRẦN

Đảm bảo quyền lợi của người dân

Thực tế tại xã Ô Diên cho thấy, rất nhiều hộ dân chỉ phát hiện ra những sai sót nhỏ về địa chỉ, số tờ, số thửa khi được hỗ trợ rà soát trực tiếp. Đó là lý do xã Ô Diên quán triệt sâu sắc phương châm "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" trong suốt chiến dịch và đảm bảo mọi dữ liệu đất đai vừa chính xác, vừa có khả năng cập nhật liên tục. Bởi lẽ, mỗi dòng dữ liệu được làm sạch không chỉ giúp bộ máy quản lý vận hành thuận tiện, mà còn là một quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ trọn vẹn.

Ông Phạm Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND xã Ô Diên cho biết, địa phương xác định không chạy theo tiến độ mà đặt chất lượng lên hàng đầu. Do vậy, mỗi thông tin được cập nhật chính xác là thêm một quyền lợi của người dân được đảm bảo. Xã Ô Diên đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia, rà soát đến từng hộ dân với phương châm quyết tâm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Theo ông Khôi, mục tiêu của chiến dịch không dừng lại ở việc hoàn thành trong 45 ngày, mà còn hướng đến xây dựng một cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, có khả năng cập nhật thường xuyên, phục vụ lâu dài cho công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.