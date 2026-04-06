Go Green Go Up: Mỗi giao dịch tại Vietcap đều góp phần ‘xanh rừng, chắn lũ’

ESG và tài chính xanh: Xu hướng tất yếu của ngành tài chính

Trên thế giới, nhu cầu đầu tư khí hậu ước tính lên tới 6,3 nghìn tỉ USD mỗi năm để đạt các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Tại Việt Nam, nền kinh tế cần khoảng 368 tỉ USD đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm, nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này đặt ngành tài chính vào vai trò trung tâm trong huy động nguồn lực, định hướng dòng vốn vào các dự án phát thải thấp và quản trị rủi ro ESG.

Vietcap triển khai dự án trồng rừng chống lũ Go Green Go Up mùa hai từ tháng 4.2026

Hướng đến phát triển bền vững và giá trị dài hạn cho cộng đồng, Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính tiên phong tại Việt Nam đưa ESG vào hoạt động kinh doanh một cách thực chất. Thông qua sáng kiến Go Green Go Up từ năm 2025, Vietcap đưa giá trị bền vững vào trong hoạt động đầu tư hàng ngày, để mỗi giao dịch cũng góp phần vào các dự án trồng rừng.

Go Green Go Up 2026 - Hành trình "Chung tay xanh rừng - Vững thêm chắn lũ"

Năm 2025 ghi nhận giai đoạn thiên tai khốc liệt tại Việt Nam, khi mưa lũ và sạt lở liên tiếp xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực miền Trung, cho thấy nhu cầu cấp thiết của các giải pháp bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và phục hồi môi trường trong dài hạn.

Trước thực tế đó, Vietcap phong triển khai Go Green Go Up 2026 từ ngày 06.04.2026, tập trung vào các giải pháp phục hồi hệ sinh thái và xây dựng "lá chắn xanh" tự nhiên. Trong mùa 2, chương trình đồng hành cùng hai dự án trọng điểm ở khu vực có ý nghĩa sinh thái quan trọng, bao gồm dự án "Tre chống lũ" tại Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An và dự án "Vườn rừng" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

Ảnh phóng viên tác nghiệp trên máy bay Mi-171, tham gia thả hàng tiếp tế, ứng cứu vùng lũ bị cô lập tại Tây Nghệ An vào 7.2025 ẢNH: TREEBANK CUNG CẤP

Tại Tây Nghệ An, chương trình phối hợp triển khai dự án "Tre chống lũ" cùng đối tác TreeBank, thuộc Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển, với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An, Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát, Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương và UBND xã Tương Dương. Đối với dự án "Vườn rừng", chương trình sẽ thực hiện cùng đối tác Joy Foundation và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

Chương trình góp phần phục hồi diện tích rừng suy giảm, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; đồng thời triển khai "lá chắn xanh" bằng tre tại Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt và xói mòn đất. Qua đó, chương trình hướng đến các mục tiêu dài hạn như giảm phát thải, tiến tới Net Zero 2050 và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương thông qua chuỗi giá trị từ tre và các loại cây trồng.

Nhà đầu tư Vietcap chung tay kiến tạo "lá chắn xanh"

Tham gia Go Green Go Up 2026, nhà đầu tư Vietcap góp phần phủ xanh rừng và kiến tạo những "lá chắn xanh" cho cộng đồng thông qua từng giao dịch. Số cây đóng góp tương ứng với giá trị giao dịch của nhà đầu tư, với tối đa 20 cây mỗi tháng. Ở lần đóng góp cây đầu tiên, khách hàng chỉ cần xác nhận trồng cây trên nền tảng Vietcap; từ những lần sau, hệ thống sẽ tự động ghi nhận cập nhật số cây.

Bên cạnh cơ chế quy đổi, chương trình còn tích hợp hệ thống huy hiệu nhằm tăng tính kết nối, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hành trình của mình. Người tham gia sẽ lần lượt nhận các huy hiệu "Xanh kiến tạo", "Xanh thịnh vượng", "Xanh bền Vững", "Xanh Việt Nam" khi đạt các mốc 5, 10, 15 và 20 cây. Đặc biệt, nếu hoàn thành đủ 4 huy hiệu xanh trong cùng một tháng, nhà đầu tư sẽ được trao thêm huy hiệu Kim cương đặc biệt của riêng từng tháng như một dấu ấn cho hành trình đầu tư xanh trọn vẹn.

Với Go Green Go Up 2026, Vietcap mở ra cách tiếp cận mới trong đầu tư, cùng nhà đầu tư tiên phong trong hành trình phát triển bền vững, nơi mỗi giao dịch vừa tạo ra giá trị tài chính, vừa góp phần chống lũ, bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai xanh cho Việt Nam.

Chia sẻ về dự án, bà Châu Thiên Trúc Quỳnh – Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap cho biết: "Go Green Go Up 2026 là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển bền vững của Vietcap, khi tài chính xanh không còn là một khái niệm mà được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm đầu tư. Với vai trò tiên phong, chúng tôi tin rằng Vietcap có thể đồng hành cùng nhà đầu tư tạo ra những tác động tích cực, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái xanh bền vững cho cộng đồng và tương lai Việt Nam."

Ông Tuan Nhan (Phó tổng giám đốc Vietcap) và bà Châu Thiên Trúc Quỳnh (Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap) tại buổi trao tặng cây Rừng phòng hộ Dầu Tiếng trong chương trình Go Green Go Up mùa 1 (năm 2025)