Go Hyun Jung tiết lộ về cuộc hôn nhân với cháu trai gia tộc Samsung

Theo AllKpop, Go Hyun Jung vừa xuất hiện trong một cuộc trò chuyện được phát trên kênh YouTube của Jung Jae Hyung hôm 16.1 và chia sẻ cởi mở về cuộc sống riêng. Trong quá trình giao lưu, nữ diễn viên 52 tuổi thưởng thức đồ ăn mà Jung Jae Hyung đã chuẩn bị sẵn và liên tục khen ngon. Khi được tiết lộ đồ ăn đó mua từ cửa hàng bách hóa của Hyundai, sao phim Nữ hoàng Seondeok hài hước đáp lại: "Thật tốt khi chúng không được mua từ Shinsegae", ám chỉ tập đoàn của chồng cũ - doanh nhân Jung Yong Jin.



Go Hyun Jung cũng thẳng thắn chia sẻ về cuộc hôn nhân cách đây hơn 20 năm. Cô bộc bạch: "Đó chẳng phải là điều mà tất cả mọi người phải trải qua sao? Tôi đã tỏ ra khá kiên định và không hối hận về việc kết hôn. Thậm chí trong khoảng thời gian sống trong cuộc hôn nhân ấy, mọi người vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với tôi. Ở một khía cạnh nào đó, tôi biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, nhiều tấm ảnh riêng tư đã được paparazzi chụp lại, tôi không muốn bị chụp trong những tình huống như vậy nhưng đó là điều không thể tránh khỏi".

Trước câu hỏi tại sao không tham gia nhiều dự án trong những năm qua, Go Hyun Jung hài hước chia sẻ: "Tại sao tôi không muốn làm nhiều việc hơn chứ? Chỉ là có ít lời mời mà thôi". Chia sẻ về cuộc sống ở tuổi ngoài 50, sao phim Đồng hồ cát cho biết sức khỏe của cô giảm sút khá nhiều so với trước. "Tôi ốm đi kha khá, nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi từng lầm tưởng căn bệnh của mình chỉ xuất phát từ tưởng tượng. Tôi đã không đến bệnh viện vì nghĩ mình không thực sự bị bệnh mà chỉ là do suy nghĩ thái quá". Khi Jung Jae Hyung nhận xét: "Chịu đựng nỗi đau là một phần tính cách của Go Hyun Jung", minh tinh 52 tuổi mỉm cười và đồng tình với điều đó.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Khi tôi chịu đựng cơn đau ở nhà, tình trạng trở nên tồi tệ hơn nhiều. Vì vậy tôi đã đi kiểm tra sức khỏe và hóa ra tình trạng rất nghiêm trọng… Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn sau khi điều trị, nhưng tôi đã ngã gục trên đường. Trong khi gục ngã, tôi vô thức nói: 'Tôi là Go Hyun Jung, xin hãy cứu lấy tôi'. Lúc tỉnh lại, tôi đã đến bệnh viện, được chẩn đoán chính xác, điều trị và ở đó khá lâu trước khi xuất viện. Trải nghiệm đó đã thay đổi tôi rất nhiều. Mỗi người đều có những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình".

Go Hyun Jung không tiết lộ tình trạng mà bản thân mắc phải, chỉ cho biết mình bị bệnh nặng đã hai năm. Cô chia sẻ: "Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều. Tôi thường xuyên đến bệnh viện và uống thuốc". Biến cố này cũng khiến cô thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. "Tôi từng từ chối gặp gỡ mọi người và không trả lời nhiều cuộc gọi. Tôi thậm chí còn dùng điện thoại bàn vì tôi đã bỏ điện thoại di động. Nhưng sau khi bị bệnh, tôi gặp bất cứ ai mời và tích cực tham dự các buổi họp mặt. Tôi còn tự nấu ăn cho mình", nữ diễn viên tâm sự.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Go Hyun Jung thẳn thắn chia sẻ về tin đồn hẹn hò đàn em Jo In Sung nổ ra cách đây nhiều năm. Họ đóng cặp trong bộ phim Dear My Friends (2016), nữ diễn viên chia sẻ kể từ khi đóng chung phim, họ liên tục vấp phải tin đồn thất thiệt. "Tôi đã tái ngộ Jo In Sung trong một bộ phim và kể từ đó liên tục có những tin đồn không hay. Thậm chí có một bức ảnh chụp chúng tôi ở sân bay. Song Joong Ki và Lee Min Ho cũng có ở đó nhưng chỉ có chúng tôi bị chụp ảnh", nghệ sĩ nhớ lại. Cô cũng phủ nhận tình đồn tình cảm với đàn em: "Tôi và Jo In Sung gặp nhau khi cậu ấy 25 tuổi. Cậu ấy là một chàng trai nam tính và tốt bụng nhưng cậu ấy không dành cho tôi".

Go Hyun Jung sinh năm 1971, cô trở nên nổi tiếng khi giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989 rồi bước chân vào làng giải trí xứ kim chi. Người đẹp trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh Hàn thập niên 1990 với nhiều tác phẩm nổi bật: Tình yêu cây táo tàu, Con mắt của bình minh, Lòng mẹ biển cả, Đồng hồ cát... Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Go Hyun Jung giã từ sự nghiệp để kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin. Vị này là Phó chủ tịch Tập đoàn Shinsegae đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn của minh tinh không êm đềm như những gì công chúng nghĩ. Năm 2003, họ ly hôn. Chồng cũ tài phiệt giành toàn quyền nuôi hai con chung.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí, dần "hồi sinh" tên tuổi qua các bộ phim: Ngày xuân, Nữ hoàng Seondeok, Đại nghiệp, Lớp học của nữ hoàng… Năm 2023, nữ diễn viên gây tiếng vang với vai chính trong phim Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ). Gần đây, có thông tin cô đang cân nhắc tham gia dự án kinh dị The Mantis.