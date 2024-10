Gỗ Thuận An 22 năm vững bước phát triển

Khởi đầu khiêm tốn nhưng vững chắc

Công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (Gỗ Thuận An) là một trong những đơn vị tiên phong và uy tín trong ngành chế biến gỗ tại Việt Nam. Được thành lập từ tháng 12.2001 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2002, Gỗ Thuận An là một phần của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) - một trong những tập đoàn lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành công nghiệp cao su và chế biến gỗ tại Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Gỗ Thuận An đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Với sự góp vốn của 10 doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam (nay là VRG), Gỗ Thuận An đã có một nền tảng vững chắc để phát triển. Năm 2007, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán GTA, trở thành đơn vị chế biến gỗ trực thuộc VRG đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty đại chúng.

Từ đó đến nay, với 2 nhà máy lớn tại Thuận An (Bình Dương) và Chơn Thành (Bình Phước), Gỗ Thuận An đã phát triển mạnh mẽ, cung cấp hàng loạt các sản phẩm từ gỗ cao su, gỗ rừng trồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế. Những sản phẩm như giường, tủ, bàn, ghế… của Gỗ Thuận An không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn xuất hiện trên những thị trường khó tính như Mỹ, Úc và Anh - những quốc gia nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng.

Sản phẩm đồ gỗ của Gỗ Thuận An đã tạo được uy tín và có được bạn hàng gắn bó lâu dài, hợp tác mở rộng thị trường và đảm bảo được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn và tăng trưởng liên tục. Để giữ được lượng khách hàng truyền thống và thu hút thêm những khách hàng mới, công ty đã xây dựng, đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp, đồng thời quảng bá sản phẩm trên các kênh của ngành gỗ, tham gia hội chợ triển lãm tại Q.7 (TP.HCM), xây dựng showroom, showroom 3D... nhờ đó khách hàng ngày càng tin tưởng hợp tác, gắn bó với công ty.

Công nhân làm việc tại nhà máy chế biến của Gỗ Thuận An luôn được trang bị bảo hộ đầy đủ ẢNH: THÚY LIỄU

Đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng

Trong suốt hơn 2 thập kỷ phát triển, Gỗ Thuận An đã không ngừng nỗ lực và hoàn thiện để đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Theo bà Lê Thị Xuyến, Tổng giám đốc Gỗ Thuận An, một trong những yếu tố quan trọng giúp Gỗ Thuận An giữ vững vị thế trên thị trường là việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn FSC&CoC và ISO 9001:2015. Những chứng nhận này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn chứng minh năng lực quản lý và kiểm soát chặt chẽ của công ty trong suốt quá trình sản xuất.

"Không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, công ty còn đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất, cũng như các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, Gỗ Thuận An còn liên kết với các tổ chức uy tín như Hiệp hội Kiểm tra Kỹ thuật (TUV) và Tổ chức chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế SGS để trực tiếp đánh giá và cấp chứng nhận ISO, FSC&CoC cho công ty, đảm bảo rằng tất cả các quy trình sản xuất đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế", bà Xuyến cho biết.

Những năm gần đây, Gỗ Thuận An liên tục nhận được các giải thưởng và bằng khen từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong 5 năm liên tiếp từ 2019 - 2023, công ty đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận là Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, với trên 120 chỉ số đánh giá ở 4 lĩnh vực: phát triển bền vững, quản trị, môi trường và lao động.

Năm 2024, Gỗ Thuận An đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 273,5 tỉ đồng, dự kiến nộp ngân sách hơn 4,6 tỉ đồng, phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người lao động tại công ty đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Hiện công ty có 533 lao động, thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2024 hơn 9,5 triệu đồng/người/tháng, đạt hơn 100% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Gỗ Thuận An còn tích cực chăm lo đời sống của người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp. Ngoài việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động.

Theo bà Xuyến, sự ổn định lao động trong doanh nghiệp là vấn đề then chốt trong sản xuất. "Công ty cùng với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác luôn quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động như xây dựng góc văn hóa tại Xí nghiệp tinh chế trung tâm và chi nhánh Bình Phước; xây dựng nhà lưu trú cho công nhân; tổ chức cho công nhân tham quan, nghỉ dưỡng… Chính vì vậy, Gỗ Thuận An luôn nhận được sự gắn bó lâu dài của người lao động có tay nghề cao và có tâm huyết với công việc", bà Xuyến chia sẻ.

Sản phẩm của Gỗ Thuận An được nhiều người ưa chuộng ẢNH: THÚY LIỄU

Định hướng chiến lược phát triển bền vững

Với 22 năm xây dựng và phát triển, Gỗ Thuận An đã vững bước trở thành một thương hiệu uy tín trong ngành chế biến gỗ tại Việt Nam và quốc tế. Những thành tựu đạt được không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty mà còn khẳng định vị thế của Gỗ Thuận An trên thị trường. Trong tương lai, với chiến lược phát triển bền vững và những định hướng đúng đắn, Gỗ Thuận An chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần nâng cao vị thế của ngành chế biến gỗ Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Chuẩn bị cho định hướng trong tương lai, Gỗ Thuận An không chỉ hướng tới việc duy trì những thành tựu đã đạt được mà còn đặt ra những mục tiêu phát triển lớn lao hơn. Công ty đã xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn với nhiều điểm nhấn quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng quy mô hoạt động.

Đầu tiên, Gỗ Thuận An đang tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm lắp ráp, phù hợp với xu hướng thương mại điện tử toàn cầu. Đây là một hướng đi chiến lược, không chỉ giúp công ty tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, mà còn nâng cao giá trị thương hiệu trong bối cảnh thị trường ngày càng số hóa.

Song song đó, công ty đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ, triển khai các giải pháp quản lý sản xuất thông minh, tự chủ trong thiết kế sản phẩm, nhằm tăng cường sự chủ động và linh hoạt trong sản xuất. Điều này giúp Gỗ Thuận An không chỉ đáp ứng được các đơn hàng có giá trị kinh tế cao mà còn mở ra cơ hội hợp tác với nhiều đối tác lớn trên thế giới…

Với sự đồng lòng và chung sức của toàn thể nhân viên, Gỗ Thuận An sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.