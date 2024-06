Gỡ vướng cho các dự án vành đai TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM đề xuất điều chỉnh:

- Tuyến metro số 6 (vành đai trong) trên địa bàn TP.Thủ Đức, từ vị trí ga Phú Hữu (kết nối đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) vượt qua đường Võ Chí Công đi theo dải quy hoạch cây xanh, sau đó đi theo đường Vành đai 2 quy hoạch; đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng, tuyến rẽ trái và chạy dọc theo đường Phạm Văn Đồng, kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất.

- Tuyến trên cao số 5 là tuyến dọc theo hành lang Vành đai 2. Tuyến đường sắt Tân Kiên - Thủ Thiêm - An Bình sẽ đi theo hướng Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Vành đai 2, theo lộ tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu về ga An Bình. Tuyến đường sắt An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng): tuyến đi dọc đường Phạm Văn Đồng, giao cắt nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng.