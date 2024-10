Góc giải đáp từ chuyên gia: Sẹo lồi lâu năm thoa kem trị sẹo có hết không?

Cùng tìm hiểu ngay những chia sẻ dưới đây để hiểu rõ về sẹo lồi lâu năm. Từ đó, các bạn có thể tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả khi sử dụng kem trị sẹo lồi.

Sẹo lồi lâu năm hình thành như thế nào?

Sẹo lồi lâu năm là kết quả của những tổn thương sau khi lành và sự phát triển quá mức của các tổ chức xơ. Gây nên hệ quả này là do điều trị sẹo lồi không đúng cách hay để thời gian kéo dài không điều trị. Vết sẹo lồi đã lão hóa lớp da và xơ hóa với màu hồng đậm hay thâm gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng.

Thông thường, sẹo lồi sẽ nhô lên trên bề mặt làn da và có xu hướng lan rộng ra các vùng da xung quanh. Theo thời gian, các vết sẹo lồi sẽ tiến triển tăng dần nếu như các bạn không có biện pháp điều trị sớm và đúng cách.

Như các bạn đã biết, sẹo lồi là bệnh lý về da dù không gây nguy hiểm tới sức khỏe nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố thẩm mỹ khiến người bệnh mất đi sự tự tin. Bên cạnh đó, vùng sa sẹo tổn thương có thể xuất hiện vết nhăn to, có độ cứng hơn rất nhiều so với ban đầu. Tình trạng này có thể do sự tăng sinh quá mức tế bào mô sợi trong lớp biểu bì. Vậy nên, các bạn cần tìm cách điều trị sẹo lồi càng sớm càng tốt và càng để lâu càng khó điều trị dứt điểm.

Những dấu hiệu nhận biết sẹo lồi lâu năm mà ít người biết

Sẹo lồi lâu năm có những đặc điểm nào giúp nhận diện chuẩn xác để có phương pháp điều trị phù hợp và đạt hiệu quả tối ưu ngăn ngừa tái phát. Vậy cùng tìm hiểu những đặc điểm nhận diện sẹo lồi lâu năm dưới đây.

Sẹo nhô cao lên trên bề mặt làn da và có thể quan sát bằng mắt thường hay cảm nhận bằng tay đều rõ rệt.

Bề mặt sẹo lồi nhẵn, không có mọc lông hay tóc.

Màu của sẹo lồi lâu năm thường là đậm màu và tạo nên những khối u cứng và dày trên làn da.

Mỗi khi sẹo lồi phát triển sẽ có cảm giác đau và ngứa ngáy khó chịu.

Vết sẹo lồi thường có xu hướng lan rộng ra khỏi vùng da tổn thương ban đầu.

Sẹo lồi lâu năm có trị được bằng kem trị sẹo không?

Điều trị lồi đã khó mà sẹo lồi để lâu năm còn khó hơn rất nhiều. Bởi vết sẹo lồi lâu năm tổn thương mạn tính trong một khoảng thời gian dài và tạo nên một cấu trúc rất bền vững ở da. Những cấu trúc này không dễ dàng biến mất và có thể tái đi tái lại. Vậy sẹo lồi lâu năm có điều trị hết được bằng kem trị sẹo không?

Sẹo lồi lâu năm mà tuổi dưới 1 năm thì vẫn có thể điều trị hiệu quả bằng kem trị sẹo có chứa thành phần silicone y tế cao cấp. Bởi cơ chế hoạt động chính của silicone y tế khi bôi tại chỗ là kiểm soát được sự phát triển của sẹo sau quá trình lành thương nhờ vào khả năng hydrat hóa và thúc đẩy cân bằng nội mô của ô xy, độ ẩm trên bề mặt da. Nhờ vào sự cân bằng này mà những vùng da tổn thương đang phục hồi sẽ lấy lại độ ẩm, độ đàn hồi ngăn ngừa sự phát triển của sẹo mới.

Đồng thời, silicone y tế còn có tác dụng kiểm soát sự tăng sinh collagen tại vị trí vùng da đang phục hồi sau tổn thương. Bởi khi sự tích tụ collagen này không được kiểm soát sẽ dẫn tới sự hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại. Và khi các bạn dán miếng dán hay gel chiết xuất từ silicone y tế sẽ làm giảm sự hoạt động của nguyên bào sợi và bình thường hóa quá trình sản xuất collagen. Theo đó, vết sẹo lồi được làm phẳng và dần trở lại bình thường như vùng da xung quanh.

Còn với vết sẹo lồi lâu năm từ 2 năm trở lên và có diễn biến phức tạp thì cần kết hợp với các biện pháp xâm lấn như phẫu thuật cắt sẹo lồi, tiêm sẹo lồi, laser. Sau khi thực hiện xâm lấn, theo liệu trình sẽ kết hợp sử dụng gel và miếng dán silicone y tế để kiểm soát sẹo lồi tái phát trở lại.

Gợi ý cách trị sẹo lồi lâu năm với kem trị sẹo Rejuvaskin

Một trong những sản phẩm kem trị sẹo lồi lâu năm chứa silicone y tế cao cấp đang được tin dùng và tìm mua nhiều hiện nay trên toàn thế giới chính là bộ đôi gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX với silicone y tế. Đây là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ.

Bằng cách tác động trực tiếp lên tiến trình tái lập sẹo theo nguyên tắc tạo màng của vật liệu silicone y tế bộ đôi Scar FX silicone sheeting và Rejuvasil silicone gel không chỉ chống lại sự mất nước mô làm chết tế bào, ngăn ngừa các yếu tố kích viêm như vi khuẩn hay bụi bẩn, cải thiện quá trình hydrat hóa da hạn chế hình thành mô sẹo mới. Mà còn kiểm soát tăng sinh collagen làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại. Hiệu quả rõ rệt chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đúng cách và liên tục; kể cả sẹo lồi mới và lâu năm. Bộ đôi Rejuvaskin cũng đang được sử dụng phổ biến và đã có mặt tại các bệnh viện.

Cách sử dụng khá đơn giản, các bạn sử dụng gel Rejuvasil vào ban ngày với 97% silicone y tế tinh khiết. Với nồng độ này, silicone y tế đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý và ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại lên tới 80%. Bên cạnh đó, gel Rejuvasil còn chứa 3% gồm có vitamin C, dầu Emu, Squalane vừa cung cấp độ ẩm, kháng viêm làm giảm căng ngứa khó chịu khi vết sẹo phát triển vừa làm mờ thâm trả lại làn da đều màu.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/gel-tri-seo-loi-Rejuvasil-15-ml.html

Còn với miếng dán Scar FX thì sử dụng buổi tối và thời gian dán mỗi lần duy trì từ 8-12 tiếng. Miếng dán Scar FX với silicone y tế duy trì độ ẩm cho lớp sừng giúp điều hòa quá trình sản xuất nguyên bào sợi và hạn chế sản sinh collagen nên sẹo mềm hơn, phẳng hơn.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn: https://scarheal.com.vn/scarheal/tam-dan-tri-seo-scar-fx.html

Một số chú ý cần nhớ khi điều trị sẹo lồi lâu năm để đạt hiệu quả ngăn ngừa tái phát

Sau khi các bạn đã hiểu rõ về sẹo lồi lâu năm và tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Thì cũng cần chú ý đến một số điều dưới đây trong quá trình điều trị sẹo lồi lâu năm để đạt hiệu quả ngăn ngừa tái phát. Vậy cùng tìm hiểu đó là những chú ý nào và ghi nhớ nhé!

Chế độ chăm sóc khi điều trị sẹo lồi lâu năm cần phải nắm rõ

Một chu trình chăm sóc đúng chuẩn y khoa sau khi điều trị sẹo lồi lâu năm sẽ hỗ trợ rất tốt đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, các bạn nên chú ý thực hiện theo một số điều dưới đây để đảm bảo hiệu quả nhanh và đạt mức tối ưu:

Nhớ thực hiện thật nhẹ nhàng và đảm bảo sát khuẩn vết thương bằng các dung dịch theo chỉ định của bác sĩ. Nên sử dụng các sản phẩm xịt lành thương ngay tại nhà như Hemacut Spray để thúc đẩy quá trình lành thường, ngăn ngừa nhiễm trùng và hạn chế hình thành sẹo xấu.

Chỉ dùng thuốc bôi và uống theo đơn của bác sĩ. Tránh tự ý mua thuốc tại nhà vì có thể gặp phải một số tác dụng phụ không mong muốn.

Sử dụng kem trị sẹo càng sớm càng tốt ngay sau khi vết thương đóng mài, khô miệng.

Che chắn và chống nắng đầy đủ để làn da được bảo vệ trước những tác hại của bụi bẩn, tia UV… có thể gây nên những vấn đề về tăng sắc tố.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Một chế độ ăn uống khoa học cũng tác động tới quá trình làm lành vết thương và hạn chế sẹo xấu. Thực tế, một chế độ ăn uống thiếu lành mạnh không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn tác động tiêu cực tới làn da. Nhất là sau khi các bạn tiến hành các phương pháp điều trị xâm lấn và cần phục hồi.

Nên kiêng ăn những đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ uống có ga, rượu bia hay các chất kích thích. Chú ý, trong thời gian đầu, các bạn nên kiêng một số thực phẩm dễ gây sẹo lồi, sẹo thâm và khiến vết thương lâu lành như thịt gà, thịt bò, trứng, nếp, rau muống…

Các bạn cũng nên bổ sung thêm khoáng chất từ rau củ, trái cây tươi và một số nhóm thực phẩm chứa nhiều đạm tốt từ cá, thịt heo… Bên cạnh đó, các bạn cần tập trung bổ sung các dưỡng chất như sắt, kẽm, selen… giúp thúc đẩy quá trình phục hồi vết thương tốt hơn. Tăng cường thêm các loại vitamin A, C, E, B để tăng cường sức đề kháng cho làn da.

Vậy là các bạn đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc "sẹo lồi lâu năm có dùng kem trị sẹo được không" rồi đúng không nào. Nhưng nhớ là tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua các sản phẩm kem trị sẹo Rejuvaskin tại các đại lý phân phối chính hãng hàng đầu tại Việt Nam như Scarheal.com.vn.

Tại đây, không chỉ cam kết hàng chính hãng mà còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí giao hàng toàn quốc, miễn phí đổi trả 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi hay sử dụng bị dị ứng, miễn phí soi da và tư vấn bởi chuyên gia CK da liễu khi đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, thêm 4% nếu chuyển khoản trước, chuyên viên tư vấn miễn phí 24/7… và rất nhiều chính sách độc quyền khác. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay Scar Heal Việt Nam để trải nghiệm dịch vụ, sản phẩm nơi đây. Mọi vết sẹo lồi mới hay lâu năm do bất cứ nguyên nhân nào đều được san phẳng lấy lại làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu.