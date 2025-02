Góc giải đáp: Uống collagen dạng bột hay dạng nước tốt hơn?

Top 3 collagen đang được bán chạy hàng đầu hiện nay, ai cũng nên dùng

Danh sách top 3 collagen đang được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đó là những cái tên đến từ thương hiệu nào! Hãy tìm hiểu thật kỹ để bổ sung đầy đủ hàm lượng collagen cần thiết cho làn da tươi trẻ và đảm bảo sức khỏe dẻo dai.

1. Bột collagen cá tuyết Codeage Marine Collagen Peptides

Bột Codeage Marine Collagen Peptides là sản phẩm bổ sung collagen cao cấp, hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa hiệu quả. Sản phẩm cung cấp đến 18 loại axit amin khác nhau, bao gồm 8/9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Sự đa dạng của các axit amin này là yếu tố quan trọng giúp hình thành các chuỗi phân tử collagen chất lượng, điều mà không phải sản phẩm collagen nào cũng đáp ứng được.

Nguồn nguyên liệu chính của Marine Collagen Peptides được chiết xuất từ cá tuyết trắng sống ở vùng nước lạnh, đánh bắt tự nhiên tại Bắc Mỹ. Với thành phần ưu việt này, sản phẩm không cần bổ sung thêm các thành phần phụ như vitamin E hay coQ10 để hỗ trợ chống lão hóa. 18 loại axit amin tự nhiên đã đủ để giúp da săn chắc, phục hồi độ đàn hồi và làm mờ nếp nhăn hiệu quả.

Một ưu điểm nổi bật của Marine Collagen Peptides là dạng collagen thủy phân, có kích thước phân tử siêu nhỏ, giúp khả năng hấp thụ vượt trội gấp nhiều lần so với collagen thông thường. Chỉ khi được thủy phân thành các phân tử nhỏ, collagen mới có thể phát huy tối đa hiệu quả khi bổ sung qua đường uống. Sản phẩm còn cung cấp collagen type I và II, có nguồn gốc từ cá trắng vùng nước lạnh, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho da, móng và tóc so với collagen từ heo, bò hay gà.

Marine Collagen Peptides cung cấp đầy đủ 18 axit amin cần thiết để kích thích sản sinh collagen mới, mà không cần thêm bất kỳ thành phần phụ trợ nào như hyaluronic acid hay vitamin E. Nhờ đó, sản phẩm giúp nuôi dưỡng làn da săn chắc, giảm thiểu dấu hiệu lão hóa, đồng thời hỗ trợ móng và tóc chắc khỏe.

Thành phần collagen trong sản phẩm được tinh chế kỹ lưỡng, giúp hạn chế tối đa các tác dụng phụ như nóng trong, nổi mụn, táo bón hay rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn không chứa chất kết dính, gluten, sữa, trứng, lúa mì, đậu nành, chất phụ gia hay chất bảo quản, phù hợp với cả người ăn chay. Bột Codeage Marine Collagen Peptides được sản xuất tại Mỹ trong các cơ sở đạt chuẩn quốc tế cGMP, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao.

Ngoài những công dụng chính như giúp da săn chắc, căng mịn, giảm nếp nhăn và hỗ trợ móng chắc khỏe, Marine Collagen Peptides còn thúc đẩy quá trình sản xuất glutathione trong cơ thể, giúp da sáng hồng và đều màu một cách tự nhiên.

Giá niêm yết chính hãng: 1.990.000đ/ 450g.

Cam kết sản phẩm chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-chong-lao-hoa-wild-caught-marine-collagen-peptides-powder.html

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP.

2. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus

Top 2 được nhắc đến trong danh sách collagen đang được yêu chuộng là dạng nước đến từ thương hiệu Hector. Mặc dù mới gia nhập thị trường trong thời gian gần đây, nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị em phụ nữ từ độ tuổi 35 trở lên nhờ những công dụng vượt trội. Sản phẩm là sự kế thừa hoàn hảo từ phiên bản tiền nhiệm, kết hợp tinh tế giữa đông trùng hạ thảo và collagen peptides, giúp tái tạo và phục hồi làn da, đồng thời tăng cường độ đàn hồi để da luôn săn chắc và mịn màng.

Điểm nâng cấp đáng chú ý của Hector Collagen Plus so với phiên bản trước đó là sự bổ sung thêm vi tảo và chiết xuất oliu. Những thành phần này không chỉ hỗ trợ làm mờ nám, giảm thâm mà còn giúp xóa mờ nếp nhăn, mang lại làn da tươi trẻ và rạng rỡ. Với sự kết hợp độc đáo này, Hector Collagen Plus trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, căng tràn sức sống.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/10 chai.

Chi tiết sản phẩm chính hãng với ưu đãi cực hời tại đây: https://maihan.vn/hector/hector-collagen-plus-nuoc-nam-dong-trung-ha-thao.html

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP.

3. Bột collagen tổng hợp Codeage Multi Collagen Peptides

Sản phẩm collagen tiếp theo thuộc dạng bột và cũng đến từ thương hiệu Codeage nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Bột Codeage Multi Collagen Peptides là sản phẩm bổ sung collagen chất lượng cao, được nhiều người tin dùng nhờ khả năng hỗ trợ trẻ hóa làn da và cải thiện sức khỏe toàn diện. Sản phẩm này nổi bật với sự kết hợp của 5 loại collagen khác nhau, được chiết xuất từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên, giúp tái tạo và phục hồi tế bào ở nhiều bộ phận như da, cơ, xương, sụn và tóc một cách hiệu quả.

Collagen tuýp I và II: Chiết xuất từ collagen bò thủy phân (không chứa BSE).

Collagen tuýp II: Được lấy từ nước hầm xương gà hữu cơ.

Collagen tuýp I, II và III: Chiết xuất từ nước hầm xương bò hữu cơ.

Collagen tuýp I và III: Thủy phân từ cá vùng nước lạnh như cá tuyết và cá hồng, đánh bắt tự nhiên tại Bắc Mỹ.

Collagen tuýp I, V và X: Chiết xuất từ màng vỏ trứng.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa 18 loại axit amin, giúp thúc đẩy quá trình sản xuất glutathione – một chất chống ô xy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa gốc tự do, dưỡng da sáng mịn và tươi trẻ. Nhờ sự kết hợp độc đáo này, bột Codeage Multi Collagen Peptides mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho người sử dụng:

Cải thiện làn da: Tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da, làm mờ nếp nhăn, giúp da trẻ trung và rạng rỡ hơn. Đồng thời, sản phẩm cũng hỗ trợ tóc và móng chắc khỏe, dễ dàng tạo kiểu.

Hỗ trợ phát triển cơ bắp: Giúp tăng cơ săn chắc và cung cấp năng lượng dồi dào sau khi tập luyện, mà không lo tích tụ mỡ thừa. Đây là yếu tố quan trọng đối với những người tập thể hình hoặc vận động thường xuyên.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề như đau nhức xương khớp, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, nhân viên văn phòng hay người thường xuyên vận động.

Nâng cao sức khỏe toàn diện: Hỗ trợ phòng ngừa các chứng rối loạn về thị lực, tim mạch, gan, phổi và các vấn đề sức khỏe khác.

Với những ưu điểm vượt trội, bột Codeage Multi Collagen Peptides không chỉ là giải pháp lý tưởng cho làn da mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe tổng thể.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 567g.

Cam kết sản phẩm chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP.