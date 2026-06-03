Góc khuất sau hào quang của siêu mẫu Cara Delevingne

Ở tuổi 33, Cara Delevingne quyết định rũ bỏ hào quang cũ để dũng cảm đối diện với những vết xước cuộc đời bằng âm nhạc Ảnh: AFP

Theo The Sun, tháng 9.2022, những hình ảnh về siêu mẫu đình đám Cara Delevingne vật vờ, đi chân trần với gương mặt bần thần tại sân bay Los Angeles (Mỹ) sau chuỗi ngày "thác loạn" tại lễ hội Burning Man đã làm rúng động truyền thông quốc tế. Ít ai ngờ rằng, một ngôi sao sở hữu khối tài sản ròng lên tới 50 triệu bảng Anh, gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng xa xỉ, lại có lúc chạm đáy đến thế. Nhưng chính khoảnh khắc ê chề bị phơi bày trước công chúng ấy lại là cái tát tỉnh người, buộc Cara phải bước vào trung tâm cai nghiện.

Bốn năm sau sự cố nhớ đời, siêu mẫu 33 tuổi đang âm thầm viết lại trang mới cho cuộc đời mình, không phải trên sàn catwalk, mà bằng những lời tự sự trong âm nhạc. Theo ghi nhận từ tờ The Sun và tạp chí Vogue, gần 40 triệu người theo dõi trên Instagram của Cara đã chứng kiến màn mở đầu video ca nhạc qua những hình ảnh u tối, đậm sắc xanh xám lạnh và ánh sáng lóe lên đầy mê hoặc. Hai đĩa đơn mang âm hưởng electropop nổi bật là I Forgot và Out of my Head vừa được phát hành toàn cầu, đi kèm một video ca nhạc dài 7 phút do Jessica Lee Gagne đạo diễn. Qua đó, Cara trút hết những điều cô đã kìm nén suốt nhiều năm qua.

Cuộc "lột xác" của Cara Delevingne

Bước chuyển mình này cũng đánh dấu sự lột xác hoàn toàn về ngoại hình. Không còn mái tóc vàng óng ả thời thượng, Cara chọn kiểu tóc đầy nổi loạn, theo đuổi phong cách rock-chic tối giản với quần da, áo phông trắng và cây đàn guitar điện. Hôm 1.6 vừa qua, cô chính thức khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Betonhalle, không gian âm nhạc vốn cải tạo từ một nhà hỏa táng cũ ở Berlin (Đức). Sau thủ đô nước Đức, hành trình của cô sẽ tiếp tục qua Barcelona (Tây Ban Nha), London (Anh), Paris (Pháp) trước khi vượt đại dương sang New York và Los Angeles của Mỹ.

Tại đêm diễn mở màn ở Berlin, Cara bước lên sân khấu với chiếc quần jeans rộng thùng thình, giá vé cũng cực kỳ khiêm tốn, chỉ 26,55 bảng Anh. Trong suốt 35 phút ngắn ngủi, cô đã trút hết nỗi lòng qua 10 ca khúc tự sáng tác, kể về cuộc chiến khốc liệt với rượu, ma túy và hành trình chật vật đi tìm lại nụ cười.

Tuổi thơ của Cara vốn dĩ đã mang sẵn những vết xước khi mẹ cô, bà Pandora, phải chật vật chiến đấu với chứng nghiện heroin và rối loạn lưỡng cực. Những tổn thương quá khứ ấy xuất hiện trong âm nhạc của cô một cách đầy gai góc. Trong ca khúc The Mask (Chiếc mặt nạ), Cara như đang nói về một "nhân cách khác" đầy nổi loạn mỗi khi cô chìm trong cơn say. Hay trong bài hát Lights Up, cô thừa nhận bản thân từng vô cùng bất hạnh ngay trên đỉnh cao sự nghiệp: "Mẹ nhìn kìa, con làm được rồi. Nhưng mẹ có biết con ghét nó không? Con còn trẻ nhưng lại cảm thấy mình già lắm".

Đứng trên sân khấu nhỏ, "tân binh" của làng nhạc không giấu được sự run rẩy: "Tôi cực kỳ hồi hộp các bạn ạ. Việc các bạn có mặt ở đây thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi". Theo nguồn tin thân cận của The Sun, hãng đĩa Warner Records đang đổ hàng triệu USD để đầu tư cho sự nghiệp của cô, chấp nhận bù lỗ cho chuyến lưu diễn nhỏ này với mục tiêu giúp Cara chứng minh năng lực thực sự, chứ không chỉ dựa hơi vào danh tiếng cũ để leo bảng xếp hạng.

Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hồi sinh của Cara còn có dấu ấn lớn từ tình yêu với nữ ca sĩ Minke (Leah Mason), người bạn học từ thuở thiếu niên. Họ tái ngộ sau 12 năm xa cách và gắn bó từ mùa hè năm 2022, ngay trước thời điểm Cara đi cai nghiện. Hạnh phúc ấy được cô đưa vào ca khúc Crazy Baby đầy ngọt ngào.

Cara Delevingne bộc bạch: "Người ta thường chỉ thấy tôi trên tạp chí, trên bảng quảng cáo. Nhưng thông qua âm nhạc, tôi muốn cởi bỏ những rào cản đó để nói rằng: Tôi là một con người đầy khuyết điểm, cũng biết đau khổ như ai, nhưng âm nhạc đã cứu rỗi tôi".