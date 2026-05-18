Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

'Góc Thanh Xuân' hấp dẫn giới trẻ Hạ Long

Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
18/05/2026 11:21 GMT+7

Chương trình âm nhạc 'Góc Thanh Xuân' tại Hạ Long thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và du khách, tạo thêm sản phẩm giải trí đêm sôi động bên bờ vịnh.

Tối cuối tuần vừa qua, tại sân khấu Ngọn Hải Đăng (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh), chương trình âm nhạc "Góc Thanh Xuân" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tổ chức đã diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

'Góc Thanh Xuân' hấp dẫn giới trẻ Hạ Long- Ảnh 1.

Chương trình diễn ra vơi nhiều tiết mục sôi động của các bạn trẻ

Ngay từ đầu chương trình, khu vực sân khấu ngoài trời đã chật kín khán giả trẻ. Những tiết mục âm nhạc hiện đại, các màn biểu diễn sôi động cùng không khí giao lưu cởi mở khiến khu vực ven biển Bãi Cháy trở thành điểm hẹn náo nhiệt về đêm.

Theo ban tổ chức, "Góc Thanh Xuân" được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật dành cho giới trẻ, đồng thời tạo không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch đêm tại Quảng Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình biểu diễn mở, gần gũi với khán giả. Nhiều bạn trẻ không chỉ đứng xem mà còn hòa mình vào không khí âm nhạc, giao lưu trực tiếp cùng các nhóm nhạc và nghệ sĩ biểu diễn.

'Góc Thanh Xuân' hấp dẫn giới trẻ Hạ Long- Ảnh 2.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi chương trình

Đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, chương trình âm nhạc "Góc Thanh Xuân" không chỉ hướng tới nhu cầu giải trí của thanh niên mà còn là hoạt động đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến trẻ trung, năng động.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang thúc đẩy mạnh các sản phẩm kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm và không gian văn hóa cộng đồng, các chương trình âm nhạc ngoài trời như "Góc Thanh Xuân" được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng sức hút cho khu du lịch Bãi Cháy.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức vào tối cuối tuần hằng tuần tại sân khấu Ngọn Hải Đăng, hứa hẹn tiếp tục mang đến những đêm nhạc trẻ trung, sôi động cho người dân và du khách khi đến với Hạ Long.

Khám phá thêm chủ đề

Góc Thanh Xuân Góc Thanh Xuân hấp dẫn giới trẻ Hạ Long Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận