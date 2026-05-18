'Góc Thanh Xuân' hấp dẫn giới trẻ Hạ Long

Tối cuối tuần vừa qua, tại sân khấu Ngọn Hải Đăng (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh), chương trình âm nhạc "Góc Thanh Xuân" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tổ chức đã diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Chương trình diễn ra vơi nhiều tiết mục sôi động của các bạn trẻ

Ngay từ đầu chương trình, khu vực sân khấu ngoài trời đã chật kín khán giả trẻ. Những tiết mục âm nhạc hiện đại, các màn biểu diễn sôi động cùng không khí giao lưu cởi mở khiến khu vực ven biển Bãi Cháy trở thành điểm hẹn náo nhiệt về đêm.

Theo ban tổ chức, "Góc Thanh Xuân" được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật dành cho giới trẻ, đồng thời tạo không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch đêm tại Quảng Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình biểu diễn mở, gần gũi với khán giả. Nhiều bạn trẻ không chỉ đứng xem mà còn hòa mình vào không khí âm nhạc, giao lưu trực tiếp cùng các nhóm nhạc và nghệ sĩ biểu diễn.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi chương trình

Đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, chương trình âm nhạc "Góc Thanh Xuân" không chỉ hướng tới nhu cầu giải trí của thanh niên mà còn là hoạt động đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến trẻ trung, năng động.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang thúc đẩy mạnh các sản phẩm kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm và không gian văn hóa cộng đồng, các chương trình âm nhạc ngoài trời như "Góc Thanh Xuân" được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng sức hút cho khu du lịch Bãi Cháy.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức vào tối cuối tuần hằng tuần tại sân khấu Ngọn Hải Đăng, hứa hẹn tiếp tục mang đến những đêm nhạc trẻ trung, sôi động cho người dân và du khách khi đến với Hạ Long.