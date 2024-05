Theo Neowin, đã có nhiều tin đồn được lan truyền trong cộng đồng game thủ về việc trò chơi bom tấn God of War: Ragnarök của Santa Monica Studio sẽ sớm có phiên bản dành cho PC. Thông tin này được chia sẻ bởi billbil-kun, một leaker uy tín với nhiều thông tin chính xác về các tựa game PlayStation trước đây.

'God of War: Ragnarök' dành cho PC sắp được công bố SONY

Theo billbil-kun, Sony dự kiến sẽ công bố phiên bản PC của God of War: Ragnarök trong tháng 5 này. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Sony thường có thói quen chuyển nền tảng các tựa game độc quyền PlayStation lên PC sau khoảng một năm ra mắt. God of War: Ragnarök đã được công ty phát hành vào tháng 11.2022 trên PlayStation 4 và 5, do vậy thời điểm hiện tại là hoàn toàn phù hợp cho phiên bản PC.

Ngoài ra, một sự kiện PlayStation Showcase mới cũng được đồn đoán sẽ diễn ra vào tháng 5. Đây có thể là dịp để Sony chính thức giới thiệu God of War: Ragnarök phiên bản PC đến với người hâm mộ.

God of War: Ragnarök là một trong những tựa game được đánh giá cao nhất trong năm 2022, tiếp nối thành công vang dội của phần game trước. Cốt truyện hấp dẫn, đồ họa đẹp mắt và lối chơi hành động mãn nhãn đã khiến tựa game này trở thành ‘món ăn tinh thần’ không thể bỏ qua cho các game thủ PlayStation.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là tin đồn và chưa có thông tin chính thức nào từ Sony. Người hâm mộ vẫn nên đón nhận thông tin này một cách khách quan và chờ công bố chính thức từ nhà phát hành.