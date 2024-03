'Godzilla x Kong: Đế chế mới': Bom tấn lấy kỹ xảo bù đắp nội dung

Godzilla x Kong: The New Empire (tựa Việt: Godzilla x Kong: Đế chế mới) tiếp nối sự kiện của Godzilla vs. Kong (2021), đồng thời là phim điện ảnh thứ năm trong Vũ trụ Quái vật (Monsterverse) do Legendary Pictures sản xuất. Lần này, Kong được tổ chức Monarch mang đến Trái đất rỗng (Hollow Earth) - thế giới nguyên sinh trong lõi địa cầu, biến nơi đây thành mái nhà mới của Vua khỉ. Lúc này trên mặt đất, Godzilla bớt hung hăng hơn, trở thành “thần bảo hộ” loài người khỏi những Titan (quái thú khổng lồ) khác.



Tuy nhiên, sau một biến cố, mọi trật tự thay đổi. Kong phát hiện chủng loài giống mình đang bị gã "vua điên" khổng lồ Skar King (Vua Thẹo) ép làm nô lệ. Để cứu giống loài, Kong quyết định tìm đường lên mặt đất, nhờ cậy “anh bạn cũ”. Cùng lúc, nhóm của nữ khoa học gia Ilene Andrews (Rebecca Hall), Bernie Hayes (Brian Tyree Henry), Trapper (Dan Stevens) và Jia (Kaylee Hottle) tìm đến vùng chưa được khai phá của trái đất rỗng sau khi nhận được một tín hiệu SOS phát ra từ nơi đây. Họ phát hiện một nền văn minh mới, đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến giữa các Titan.

Godzilla x Kong: The New Empire kể tiếp câu chuyện sau khi Kong “so găng” Godzilla. Lần này, cả hai phải tiếp tục đối mặt một hiểm họa mới ảnh hưởng đến sự tồn vong của trái đất CGV

Một buổi tiệc thị giác đúng nghĩa

Để nâng tầm quy mô, nhà làm phim mở rộng “sàn đấu” cho các quái thú: Từ những vùng đất hư cấu, cho đến các kỳ quan của nhân loại như Đấu trường La Mã ở Ý, tượng Chúa cứu thế ở Brazil, Kim tự tháp Ai Cập... Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nền văn hóa của các nước được ê kíp tái hiện một cách chân thực và công phu. Đó là những khu chợ sầm uất bên trong lòng thủ đô Ai Cập, là khu du lịch biển tràn đầy sức sống tại thủ đô Rio de Janeiro, là những tòa nhà chọc trời hiện đại bậc nhất ở Mỹ.

Không chỉ chiêu đãi những cảnh “chạm trán”, “chạm đuôi” hoành tráng, điều làm nên sức hấp dẫn của Godzilla x Kong: The New Empire là tinh thần chiều fan (fan service). Kịch bản gần như không có gì khó đoán, nhưng phía nhà làm phim lại khéo léo cài cắm những chi tiết mà dù đoán trúng, người hâm mộ vẫn thích mê.

Chẳng hạn khi Kong tìm đến Godzilla để cầu cứu, người hâm mộ biết ngay bộ đôi này chỉ có thể tìm ra tiếng nói chung sau… một màn tỉ thí long trời lở đất. Hay để đạt trạng thái “tiến hóa” mới, Godzilla buộc phải gây chiến với một Titan hệ nước ẩn nấp tại Bắc Cực. Màn giao tranh dưới lòng băng diễn ra chưa đến 5 phút, song cực kỳ mãn nhãn, là bản giao hưởng hài hòa giữa nhạc nền đỉnh cao, kỹ xảo “xịn” nhất có thể và các tông màu “chói lóa” nhất có thể. Nhưng nghiệm theo logic, cảnh này không cần thiết, vì sau khi cướp ngôi “Vua quái thú” từ tay rồng ba đầu King Ghidorah (phim Godzilla: King of the Monsters), có sinh vật nào còn dám to gan chống lại gã thằn lằn đột biến nữa?

Tác phẩm chiêu đãi người xem một buổi tiệc thị giác đỉnh cao CGV

Trong khi Godzilla có trạng thái tiến hóa mới, oai vệ và nghiêm trang hơn, thì Kong cũng có “đồ chơi” là cánh tay máy, giúp tăng cường sức mạnh nắm đấm cho chàng khỉ. Để đối mặt với bộ đôi “nâng cấp”, phía biên kịch cho họ đối đầu với những đối thủ có sức mạnh tương xứng. Skar King mang hình dáng đười ươi chi dài, sử dụng linh hoạt sợi roi làm bằng xương, trở thành đối địch khó nhằn với Kong. Trong khi đó, quái thú Shimo có hình thể và sức bền, cùng quyền năng điều khiển băng giá, là địch thủ “đồng hạng cân” với Godzilla.



Tuy nhiên, phản diện chính Skar King (Vua Thẹo) lần này lại không đủ “bá” như các quái thú phần trước đó. Nhà làm phim khai thác nó như một “đức vua sa ngã” với tính cách độc tài, coi đồng loại như nô lệ cùng khả năng đánh đấm thuần thục và nhanh nhẹn hơn Kong. Song, Skar King chỉ dừng lại ở đó và sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi “át chủ bài” Shimo. Hơn nửa đầu phim, kịch bản khiến người xem lầm tưởng Skar King sẽ là “kỳ phùng địch thủ” của Kong. Nhưng cuối cùng, sự thất bại của tên bạo chúa cũng đầy dễ đoán, vì lực chiến nổi bật duy nhất của hắn chỉ là viên đá điều khiển bò sát băng Shimo. Diễn biến các trận đấu với phản diện có phần “ăn sẵn”, “dễ xơi” và thiếu đi sự sáng tạo của biên kịch.

Thông điệp 'về nguồn cội' cảm động nhưng không sâu sắc

Đối với Kong, cuộc sống mới ở Trái đất rỗng chất chứa nhiều tâm tư. Kỹ xảo hiện đại giúp nhà làm phim khắc họa được nét buồn, cái ngóng trông của vị “chúa sơn lâm” có tất cả, nhưng lại thiếu gia đình. Thực tế, nhiều điểm ấn tượng về visual (hình ảnh) không đến từ các pha hành động, mà nằm ở các biểu cảm cơ mặt thay đổi linh hoạt của chàng khỉ: tức giận khi đồng tộc bị nô dịch, tự hào khi nhìn thấy chú khỉ con đi theo mình ngày một trưởng thành và hướng thiện. Nếu Godzilla được khắc họa là ngày càng tiến hóa và trở thành thực thể khó lường, thì Kong lại được các biên kịch xây dựng mỗi lúc một “nhân văn” hơn.

Kỹ xảo tân tiến còn được thể hiện qua loạt biểu cảm sinh động của các sinh vật CGI (được tạo ra từ máy tính)

CGV

Ở tuyến nhân vật con người, cô bé Jia cũng mang cảm xúc tương tự, khi là tộc nhân duy nhất của bộ lạc có khả năng trò chuyện với Titan Mothra. Sao tuổi teen Kaylee Hottle diễn trọn vẹn, dù chưa xuất sắc, tâm lý lạc lõng, bơ vơ của nhân vật. Tuyến vai này mang đến nhiều cảm xúc, phần lớn nhờ diễn xuất ăn ý, tung hứng phù hợp giữa Hottle và Rebecca Hall.



Tuy nhiên, thông điệp “về nguồn” dần bị khai thác sơ sài ở nửa sau tác phẩm, khi mật độ các pha giao tranh giữa các quái thú dày đặc hơn. Kết quả là ở hồi sau, các vấn đề liên quan đến cảm xúc của Kong hay Jia đều được giải quyết chóng vánh, “tiện lợi”, khiến người xem khó cảm nhận được sự trắc trở trong tâm lý của hai nhân vật này. Công bằng mà nói, nửa sau phim là thời điểm khán giả bị cuốn theo những pha phô diễn kỹ xảo, hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, nên không còn có thể tập trung vào khía cạnh nhân văn của phim.

Các thông điệp nhân văn trở nên lu mờ trước chuỗi cảnh hành động hoành tráng CGV

Yếu tố con người trong bộ phim cũng mờ nhạt khi mọi hành động, suy nghĩ của họ chưa có sự liên kết chặt chẽ. Phần lớn thời lượng của bộ phim là đại cảnh các con quái thú đánh nhau càng khiến cho hành trình phát triển tâm lý các nhân vật bị vội và khó đọng lại trong lòng khán giả.



Theo thống kê từ Box Office Vietnam, suất chiếu sớm của Godzilla x Kong: The New Empire đã thu về hơn 8,5 tỉ đồng, dự báo ngày công chiếu chính thức 29.3 sẽ còn lập được thành tích cao hơn. Với cộng đồng fan đông đảo tại Việt Nam của Vũ trụ Quái vật, Godzilla x Kong: The New Empire hoàn toàn có thể lập nên những kỷ lục phòng vé và là đối thủ đáng gờm của các tác phẩm ra rạp cùng thời điểm.