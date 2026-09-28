Gợi nhớ bản hùng ca Mười nữ dân quân Lam Hạ

Sáng 28.9, tại Khu di tích tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 10 nữ dân quân Lam Hạ.

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Đặng Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Ông Ngô Văn Cương dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc ẢNH: BTC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lan tỏa ký ức về những người đã ngã xuống

Cùng ngày, tại Hội trường UBND phường Hà Nam, chương trình tọa đàm truyền thống "Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử" diễn ra với sự tham gia của thân nhân 10 nữ dân quân, đoàn viên, thanh niên và các đại biểu.

Tại tọa đàm, các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với thân nhân các nữ dân quân, cùng ôn lại những câu chuyện, ký ức về sự hy sinh anh dũng của các nữ dân quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua những câu chuyện được chia sẻ, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng đến thế hệ trẻ.

Các nhân chứng lịch sử giao lưu tại chương trình ẢNH: BTC

Nhân dịp này, ban tổ chức trao quà tới thân nhân mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, thể hiện tình cảm tri ân và sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với những gia đình có người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình đồng thời trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng máy tính cho xã Gia Hưng, xã Gia Phong, góp phần hỗ trợ công tác an sinh xã hội, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại địa phương. Tổng nguồn lực Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương gửi tặng chương trình hơn 100 triệu đồng.

Từ lịch sử đến trách nhiệm của tuổi trẻ

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)". Cuộc thi diễn ra từ ngày 7 - 27.9, qua 3 tuần thi, thu hút cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thông qua cuộc thi, những tư liệu và câu chuyện về sự kiện Lam Hạ được tiếp cận rộng rãi hơn trong thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống quê hương.

Ông Ngô Văn Cương và ông Đặng Thanh Sơn trao giải thưởng trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ" ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, chương trình "Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử" không chỉ là hoạt động tưởng niệm, tri ân mà còn thể hiện sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Tỉnh đoàn Ninh Bình trong giáo dục truyền thống, chăm lo an sinh xã hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Hoạt động cũng góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về sự kiện lịch sử Lam Hạ, tinh thần kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh, từ đó nâng cao trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.