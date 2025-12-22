Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Gói Tài chính Xanh Sacombank vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/12/2025 19:30 GMT+7

Gói Tài chính Xanh của Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững năm 2025, trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức.

Gói Tài chính Xanh Sacombank vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững - Ảnh 1.

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của Sacombank trong việc phát triển các giải pháp tài chính gắn với tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là hoạt động thường niên uy tín, đánh giá và bình chọn các sản phẩm - dịch vụ dựa trên những tiêu chí ngày càng khắt khe từ chất lượng, tính minh bạch, khả năng tạo giá trị dài hạn cho người tiêu dùng đến tác động tích cực đối với môi trường và xã hội.

Ra mắt từ tháng 10.2025, Gói Tài chính Xanh được Sacombank xây dựng như một hệ sinh thái tài chính toàn diện, trong đó các sản phẩm dịch vụ được thiết kế theo hướng gắn kết hoạt động tài chính với trách nhiệm môi trường, qua đó khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững trong đời sống hằng ngày.

Gói Tài chính Xanh Sacombank vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững - Ảnh 2.

Cụ thể, Gói Tài chính Xanh tích hợp các sản phẩm như tiền gửi xanh, thẻ tín dụng Visa O₂, bảo hiểm sức khỏe và các chương trình cho vay ưu đãi dành cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Điểm nổi bật của gói giải pháp này là việc các giao dịch tài chính của khách hàng được gắn với cơ chế ghi nhận và quy đổi giá trị xanh thông qua Quỹ Sống Xanh - nền tảng tập trung toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy khi sử dụng các sản phẩm trong gói.

Nguồn quỹ này được sử dụng để quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp cho các dự án môi trường như trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng,… qua đó, mỗi quyết định chi tiêu của khách hàng không chỉ mang ý nghĩa tài chính cá nhân mà còn trở thành hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải và thúc đẩy lối sống bền vững.

"Gói Tài chính Xanh không chỉ là một dòng sản phẩm riêng lẻ mà là định hướng phát triển xuyên suốt, thể hiện vai trò của ngân hàng trong việc dẫn dắt thị trường tài chính hướng đến tiêu dùng có trách nhiệm. Thông qua đó, Sacombank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng xanh, góp phần lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng", đại diện Sacombank cho biết.

Việc được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững năm 2025 tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Sacombank trong chiến lược phát triển theo định hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Gói Tài chính Xanh TẠI ĐÂY.

Khám phá thêm chủ đề

Sacombank Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững Tin Dùng Việt Nam 2025 Gói Tài chính Xanh
