Gợi ý 3 sản phẩm bảo vệ làn da của cả gia đình khỏi 'tổn thương'

Mỗi thành viên trong gia đình đều cần phải lựa chọn sản phẩm riêng biệt bởi độ tuổi và đặc điểm làn da khác nhau. Và điều này khá tốn kém bởi dù trong bất kỳ hoạt động nào làn da cũng rất dễ bị tổn thương. Và trong bài viết này, Dược mỹ phẩm Rejuvaskin gợi ý bạn những sản phẩm an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ và giải quyết các tổn thương thường gặp.



Kem dưỡng ẩm phục hồi da đa nhiệm Skin Recovery Cream

Kem dưỡng sở hữu bảng thành phần chất lượng cao đậu Hà Lan, Silica từ tre và Glucosamine HCl đây là phức hợp độc quyền giúp tăng cường khả năng tái tạo và phục hồi tế bào da. Điều này cho phép tiến trình sửa chữa hư tổn của làn da diễn ra dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, Skin Recovery Cream tăng cường độ ẩm, làm dịu, giảm đỏ và kích ứng tức thì với hàm lượng cao "nước ép" lô hội, chiết xuất hoa cúc, Hyaluronic Acid…

Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng gay gắt, kem dưỡng ẩm và phục hồi Skin Recovery Cream là lựa chọn lý tưởng giúp phục hồi và nuôi dưỡng làn da của cả gia đình. Kem dưỡng Skin Recovery Cream dù có kết cấu đặc, giàu dưỡng chất nhưng vẫn thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác bết rít trên da.

Xịt lành thương và giảm sẹo HemaCut Spray

Mỗi khi bị thương như đứt tay, té ngã, trầy xước hay vô tình bị bỏng da… thì bạn sẽ làm gì để chăm sóc vết thương ấy? Rejuvaskin mang đến giải pháp chăm sóc vết thương hở là Xịt lành thương và giảm sẹo HemaCut Spray đến từ Cộng Hòa Séc hoạt động như "băng gạc" sinh học.

Với thiết kế đầu xịt, bạn không cần chạm đến vết thương, hạn chế kích ứng tại vết thương.

Ngay khi xịt sản phẩm lên vết thương, sản phẩm sẽ tạo nên một màng trong suốt bao phủ trên miệng vết thương. Theo đó, lớp màng này sẽ bảo vệ vết thương tránh nhiễm khuẩn, bám bụi… Bên cạnh đó, lớp màng này sẽ giúp tạo môi trường ẩm, giúp vết thương lành nhanh hơn.

HemaCut Spray chuyên biệt cho vết thương hở đã được kiểm chứng phù hợp với mọi độ tuổi. Trong thí nghiệm tại 9 bệnh viện tại Cộng Hòa Séc, sản phẩm được sử dụng từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành, đều ghi nhận không gây ra kích ứng tại vết thương. Điều này đến từ công thức Silicone y tế hóa lỏng tương thích với làn da. Đặc biệt, nhờ vào công nghệ Striss Polymer, lớp màng liên kết chéo tạo thành mạng lưới phân tử lớn, không thể xâm nhập vào trong máu mà chỉ nằm trên bề mặt vết thương. Vì thế, đây chắc chắn là sản phẩm nhất định phải có trong tủ thuốc bảo vệ cho cả gia đình.

Kem tái tạo và mờ sẹo Scar Esthetique

Sau khi vết thương đã lành, chúng ta thường tránh khỏi vấn đề sẹo thâm, rỗ hoặc lõm. Chính vì thế, việc lựa chọn sản phẩm xóa sẹo, phục hồi da sau tổn thương cho cả gia đình cần lưu ý những điều sau:

Công thức lành tính, an toàn cho mọi độ tuổi: Ưu tiên sản phẩm chứa thành phần thiên nhiên, đã được kiểm chứng bởi tổ chức uy tín

Sản phẩm chứa thành phần hỗ trợ: cải thiện tình trạng thâm, tăng cường làm đầy sẹo, mịn và mờ vết sẹo

Phù hợp với nhiều loại sẹo từ sẹo do trầy xước, côn trùng đốt, bỏng… bởi mỗi loại sẹo cần được phục hồi đúng cách.

Và với Kem xóa mờ thâm/rỗ/lõm Scar Esthetique chính là lựa chọn tốt. Không chỉ giải quyết các vấn đề sẹo thông thường, sản phẩm sở hữu bảng thành phần giàu dưỡng chất tái tạo, làm đầy và dưỡng sáng sẹo hiệu quả sau 8 tuần.

Với khả năng chữa lành sẹo hiệu quả, Scar Esthetique mang đến an toàn đối với mọi làn da. Bạn có thể an tâm sử dụng cho trẻ, bảo vệ da bé khỏi sẹo do té ngã, trầy xước hay côn trùng đốt. Hơn thế, chỉ với 1 sản phẩm, bạn cũng có thể giúp loại bỏ sẹo rỗ sau mụn, thủy đậu, thâm sau mụn một cách hiệu quả.

Chăm sóc và bảo vệ da cho cả gia đinh nay trở nên đơn giản hơn với bộ 3 sản phẩm đến từ nhà Rejuvaskin. Các sản phẩm tại Rejuvaskin đều được sản xuất và kiểm chứng chất lượng bởi FDA- Hoa Kỳ và trải qua tiến trình nghiên cứu lâm sàng khắt khe trước khi đến tay người tiêu dùng. Vì thế bạn hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn và sử dụng cho những người thân yêu.

