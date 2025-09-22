Gợi ý các ‘chiến thuật’ đặt món online cho dân văn phòng bận rộn

Đặt đồ ăn qua app: từ giải pháp tạm thời thành thói quen hằng ngày

Đặt đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người trẻ. Không phủ nhận lợi ích của việc tự nấu ăn, nhưng hạn chế về thời gian, không gian bếp, hay áp lực công việc khiến họ tìm đến lựa chọn nhanh - gọn mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Bảo Ngọc (27 tuổi, nhân viên tuyển dụng tại Hà Nội) từng cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng vì ai cũng bảo "tự nấu cho khỏe". Vài tháng sau, cô nhận ra mình ngủ ít đi, hiệu suất làm việc giảm, đồ ăn tự làm cũng chẳng ngon. "Từ ngày chuyển sang đặt đồ ăn sáng và trưa thay cho tự vào bếp, tôi tiết kiệm được 1 tiếng nấu nướng, 30 phút dọn dẹp, 15 phút đi chợ mỗi ngày", Ngọc chia sẻ. Theo Ngọc, việc đặt đồ ăn qua các ứng dụng giúp cô "đỡ đau đầu" vì không phải suy nghĩ đến chuyện hôm nay ăn gì, cần mua nguyên liệu nào, hay tính toán thời gian nấu nướng để kịp giờ đi làm.

Không chỉ dân công sở, Ngọc Thùy (21 tuổi, sinh viên năm cuối tại TP.HCM) cho biết: "Lịch học và thực tập của mình rất thất thường. Có hôm ở trường cả ngày, hôm lại về sớm. Đặt đồ ăn giúp mình chủ động hơn, không phải mất thời gian di chuyển hay lo tìm quán giữa giờ, lại có nhiều lựa chọn phù hợp khẩu vị và ngân sách".

Cách người trẻ "tính toán" khi đặt đồ ăn qua app

Nếu trước đây, phần lớn người dùng chỉ quan tâm đến giá thành và chất lượng món ăn, thì giờ đây họ còn chú ý đến các tiện ích đi kèm như tính năng như "Đặt đơn nhóm", "Đặt giao sau",... những yếu tố giúp trải nghiệm đặt món thuận tiện và linh hoạt hơn.

Thời gian đầu, Ngọc Thùy chỉ xem việc đặt đồ ăn như một giải pháp tiện lợi để xoay xở giữa lịch học và thực tập. Khi đi thực tập, được anh chị đồng nghiệp chia sẻ, cô mới biết đến tính năng đặt đơn nhóm và dần yêu thích tính năng này. Theo Ngọc Thùy, tính năng này giúp cô "gom đơn" ăn trưa của mọi người nhanh chóng hơn, và chia hóa đơn thuận tiện hơn. "Mình chỉ cần tạo đơn rồi gửi link vào nhóm chat cho các anh chị. Vì giá trị đơn lớn nên có thể áp dụng nhiều ưu đãi", Thùy cho biết. Việc đặt đơn nhóm còn giúp cô dễ dàng bắt chuyện và gắn kết hơn với mọi người trong công ty - đặc biệt là với một thực tập sinh như cô, đây là dịp quý giá để được các anh chị chia sẻ kinh nghiệm.

Song song đó, chương trình tích điểm cũng trở thành một yếu tố khiến người dùng "tính toán" hơn trong mỗi đơn hàng. "Sau nhiều lần làm trưởng nhóm đặt đơn GrabFood, mình nhận ra làm trưởng nhóm sẽ được tích thêm 200 điểm", Thùy chia sẻ. Theo cô nàng, điểm tích lũy có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn tiếp theo.

Khác với Thuỳ, Bảo Ngọc lại có "chiến lược" đặt đồ ăn để vừa tối ưu thời gian, vừa tích thêm điểm thưởng. Cô thường đặt bữa trưa trước 9h sáng và chọn tính năng "Đặt giao sau" để món được giao đúng giờ ăn, tránh phải chờ đợi đơn lâu vì khung giờ trưa cao điểm. "Các đơn GrabFood đặt trong khung 7 giờ – 9 giờ sáng, hoặc từ các quán trong bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển"sẽ được cộng thêm 50 điểm", Ngọc chia sẻ.

Nhờ siêng "săn" điểm thưởng, Bảo Ngọc hiện đã tích lũy được hơn 5.000 điểm trong tài khoản Grab. "Hôm trước, tôi tự thưởng cho mình ly trà sữa 1 lít full topping như một phần thưởng cho sự chăm chỉ tích điểm của mình. Giá ly trà sữa gần 80.000 đồng, nhưng tôi không tốn đồng nào vì đã dùng gần 2.600 điểm", cô hào hứng kể.

Từ chia sẻ của Bảo Ngọc và Ngọc Thuỳ, có thể thấy việc đặt đồ ăn qua app đã vượt xa vai trò "cứu đói". Ở Ngọc là sự thoải mái khi không còn phải tất bật chuyện bếp núc, còn ở Thuỳ là niềm vui gắn kết trong những bữa trưa công ty. Điểm chung của cả hai người trẻ này chính là biến mỗi đơn đồ ăn thành lựa chọn thông minh - vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tận dụng trọn vẹn các tính năng, đặc biệt là chương trình tích điểm để làm phong phú hơn trải nghiệm ẩm thực hằng ngày.

