Cùng ngày, MB ký kết với HLL JoongAng và Hakuna Matata Group - đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng - để trở thành nhà tài trợ danh xưng của lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards). Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 9 - 10.1.2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, mở đầu chuỗi chương trình hợp tác.

MB ký kết hợp tác với HLL JoongAng, Hakuna Matata Group - đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành nhà tài trợ danh xưng của lễ trao giải The 41st Golden Disc Awards ẢNH: MB

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng, đại diện UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo MB và các đối tác HLL JoongAng, JTBC, Hakuna Matata Group.



Hợp tác 5 năm nhằm đưa các sự kiện quốc tế tầm cỡ đến Việt Nam

Giai đoạn 2027 - 2031, Bộ VHTTDL và MB phối hợp lựa chọn sự kiện quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao, hướng tới chuỗi sự kiện thường niên tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch. Các sự kiện gắn với quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực và hình ảnh Việt Nam.

Bộ VHTTDL định hướng chủ trương, nội dung, mục tiêu và kết nối các đơn vị, địa phương, nguồn lực liên quan. MB đóng vai trò doanh nghiệp trung tâm, đóng góp nguồn ngân sách phối hợp, nền tảng công nghệ, lựa chọn đối tác và kết nối doanh nghiệp. Kinh phí tổ chức theo hướng xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Theo MB, cách tiếp cận này giúp mở rộng giá trị sự kiện ra ngoài địa điểm tổ chức, tạo thêm nhu cầu di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan và sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số và ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB ký kết chương trình hợp tác Vietnam - Experience More ẢNH: MB

Từ trải nghiệm quốc tế đến quảng bá điểm đến

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho biết chương trình được xây dựng từ kinh nghiệm ngân hàng tích lũy khi đồng hành với các hoạt động thể thao, giải trí quốc tế. Theo ông, giá trị sự kiện không chỉ nằm ở sân khấu mà còn ở những trải nghiệm thực tế và câu chuyện về Việt Nam được lan tỏa tự nhiên.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB phát biểu tại buổi lễ ẢNH: MB

"Khi nghệ sĩ hay vận động viên quốc tế chia sẻ trải nghiệm tại Hà Giang, Đà Nẵng, TP.HCM hay Hà Nội, đó không còn là quảng cáo mà là câu chuyện thật, lan tỏa tới hàng triệu người trên thế giới", ông Phạm Như Ánh nói.



Cũng theo ông, sự kiện tạo giá trị trực tiếp từ lượng khách và nhu cầu dịch vụ, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên nền tảng quốc tế, góp phần hình thành nhu cầu du lịch. MB mong muốn du khách đến, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và quay trở lại.

The 41st Golden Disc Awards mở đầu chuỗi chương trình

Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards được chọn mở đầu chương trình "Vietnam - Experience More" trong tháng 1.2027, dự kiến diễn ra ngày 9 - 10.1 tại VEC, Hà Nội, với khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời, uy tín hàng đầu Hàn Quốc, tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp K-pop. Sau các kỳ tổ chức tại Tokyo, Đài Bắc, Hong Kong và những thành phố lớn ở châu Á, giải thưởng lần đầu đến Việt Nam.

Các kỳ trước có sự góp mặt của JENNIE, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, LE SSERAFIM, MONSTA X và Hứa Quan Hán. Theo đối tác, mùa giải lần thứ 40 tại Đài Bắc đạt 290 triệu lượt xem, gần 50 triệu lượt bình chọn và gần 80.000 khán giả trực tiếp; khách quốc tế mua vé chiếm gần 50%. Danh sách nghệ sĩ tại Việt Nam sẽ được công bố trên fanpage Golden Disc Awards và MBBank.

Mở rộng trải nghiệm cho du khách và người hâm mộ

Theo định hướng Vietnam - Experience More, The 41st Golden Disc Awards không chỉ là sự kiện biểu diễn, trao giải mà còn kết nối với hoạt động quảng bá điểm đến, văn hóa và du lịch. Bộ VHTTDL chỉ đạo, kết nối các bên xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm cho người hâm mộ, từ vé sự kiện, chuyến bay, lưu trú, ẩm thực, mua sắm đến điểm đến, văn hóa và dịch vụ hỗ trợ.

Chương trình khuyến khích khách quốc tế lưu trú lâu hơn, khám phá Hà Nội và vùng lân cận, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, sản phẩm địa phương. Nội dung quảng bá điểm đến, con người Việt Nam sẽ được tích hợp vào trang thông tin hội tụ (info hub) để truyền thông quốc tế.

Theo MB, hoạt động góp phần tạo giá trị cho hàng không, khách sạn, F&B, bán lẻ, vận tải, thương mại và dịch vụ. Chương trình triển khai trước, trong và sau sự kiện nhằm kéo dài lưu trú, tăng trải nghiệm và khuyến khích du khách trở lại.

Mở "vũ trụ trải nghiệm The 41st Golden Disc Awards" trên ứng dụng MBBank

Trong vai trò nhà tài trợ danh xưng, MB định hướng xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm The 41st Golden Disc Awards trước, trong và sau hai đêm trao giải, không chỉ dừng ở quyền lợi vé tham dự.

Trên ứng dụng MBBank, người hâm mộ có thể cá nhân hóa giao diện, tương tác và tặng sao cho thần tượng. Nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất qua lượt tặng sao tại Việt Nam sẽ nhận giải thưởng mang dấu ấn Việt Nam trên sân khấu.

Sự kiện mở rộng ra không gian mở với hoạt động âm nhạc, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả. Vé tham dự cũng được trao qua các hoạt động bình chọn, tương tác.