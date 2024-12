Sự kiện có sự tham dự và trao giải của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

Công ty Golf Long Thành - một trong những thương hiệu Việt Nam tiêu biểu, vinh dự được xướng tên trong danh sách bầu chọn năm 2024

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt được khởi xướng từ năm 2003 bởi Thủ tướng Chính phủ và được giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội DNT Việt Nam tổ chức. Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Qua 21 năm triển khai, giải thưởng không chỉ xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu quốc gia mà còn trở thành biểu tượng niềm tự hào của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đại diện Golf Long Thành đón nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2024

Năm 2024, giải thưởng tiếp tục được tổ chức với ba vòng bình chọn: sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan. Golf Long Thành đã xuất sắc vượt qua tất cả các vòng để được vinh danh là một trong những thương hiệu tiêu biểu.

Công ty Golf Long Thành được thành lập bởi Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - một trong số ít các doanh nhân tiên phong trong phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ông từng là một người lính chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng, ông chuyển từ lĩnh vực cầu đường sang kinh doanh tư nhân, gặt hái nhiều thành công và tạo dựng uy tín lớn trên thị trường.

Golf Long Thành còn được biết đến là công ty thành viên thuộc Tập đoàn KN Holdings. Trải qua gần 50 năm tuổi hoạt động, hiện nay Tập đoàn KN Holdings tập trung phát triển 5 lĩnh vực chính: Bất động sản, Dịch vụ, Năng lượng tái tạo, Khu công nghiệp, Logistic và Nông nghiệp công nghệ cao.

Ở lĩnh vực Bất động sản, KN Holdings là một trong những đối tác Việt Nam đầu tiên của Capitaland từ năm 2006 và tiếp tục hợp tác xuyên suốt 18 năm với các dự án chung cư cao cấp tại TP.HCM như: The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Define. KN Holdings cũng hợp tác với đối tác Nhật Maede xây dựng và đưa dự án The Waterina Suite đi vào hoạt động. Với tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ, cung cấp hơn 3.000 sản phẩm cao cấp ra thị trường, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố Thủ Đức.

Phối cảnh CaraWorld - Siêu đô thị biển tọa lạc liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh

Hiện CaraWorld - siêu đô thị biển tọa lạc liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh với quy mô gần 800ha được phát triển bởi KN Cam Ranh đang tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản. CaraWorld được bình chọn là Top10 dự án nổi bật, hấp dẫn nhất thị trường bất động sản năm 2024 do Hội Môi giới BĐS Việt Nam bình chọn.

Ngoài phát triển kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước, Golf Long Thành còn được biết đến là đơn vị luôn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh và tri ân với những người đồng đội, người có công với đất nước. Được biết, tổng số tiền doanh nghiệp và gia đình đã dành cho các chương trình từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa tính đến nay đã lên đến trên 2.700 tỉ đồng.

Lễ trao giải Sao vàng Đất Việt khép lại với không khí trang trọng và ý nghĩa, đánh dấu thêm một mốc son trong hành trình phát triển của Golf Long Thành. Bởi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng mà còn là minh chứng rõ nét cho thành quả từ những nỗ lực không ngừng cùng tinh thần phụng sự mà Golf Long Thành đã và đang theo đuổi.