Golfer Vũ Thái Hà vô địch giải Goldsun Cup 2024

Giải golf kỷ niệm 30 năm thành lập Goldsun Group, với 60 golfer góp mặt. Sau một ngày tranh tài trên sân FLC Hạ Long Golf Club, đánh 71 gậy (evenpar) golfer Vũ Thái Hà đạt thành tích Best Gross của giải đấu. Rất tiếc đã không có golfer nào may mắn ghi được điểm số Hole in one với giá trị tiền mặt, hiện vật vô cùng giá trị.



Ngoài cúp vô địch thuộc về golfer Vũ Thái Hà, tại bảng A, các vị trí nhất, nhì, ba thuộc về golfer Phạm Ngọc Nam, Koo Bon Soo và An Jaesung.

VĐV Vũ Thái Hà (giữa) nhận giải thưởng

Các golfer tham gia giải đấu

Bảng B lần lượt là Vicent Chen, Đặng Xuân Cường, Hán Văn Sơn; Bảng C là Nguyễn Hà Dương, Suh Jue Myung, Phan Thúy Nga.

Ở giải kỹ thuật, các golfer Nguyễn Đăng Hùng, Đỗ Đức Tiến, Nguyễn Đình Việt, Kim Jung Yun nhận giải Long Drive.

Giải Near Pin thuộc về các golfer: Trịnh Thế Cường, Hoàng Thị Thu Hải, Hà Văn Sáng, Jeffrey Wang, Tomohiro Nakayama. Giải Near Line thuộc về các golfer: Nguyễn Nam Tuyên. Giải Mâm xôi vàng thuộc về Maylada Rungroj, còn giải nhiều birdie nhất là golfer Phạm Ngọc Nam.