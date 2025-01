Gốm Bát Tràng - Quà tặng Tết ý nghĩa và may mắn

Trong những năm trở lại đây, gốm sứ Bát Tràng là một trong số những lựa chọn của các cá nhân và doanh nghiệp khi tìm kiếm món quà Tết độc đáo, ý nghĩa, bền bỉ theo gian, đồng thời chứa đựng trong đó những tình cảm, ý nghĩa sâu sắc mà người tặng muốn gửi gắm.

Bình hoa gốm sứ cắm mai đào tết tại Không Gian Gốm

Không Gian Gốm Bát Tràng với những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đa dạng từ mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng với mức giá xuất xưởng, giúp quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu quà tặng.

Gốm s ứ g ia d ụng

Gốm sứ gia dụng là lựa chọn thích hợp để dành tặng người thân, bạn bè và đối tác trong dịp Tết. Đây là những vật dụng gắn bó với cuộc sống hàng ngày, mang ý nghĩa cầu chúc đủ đầy, ấm no và sung túc. Không Gian Gốm có các sản phẩm gốm sứ gia dụng như ly, ca, cốc; bộ bát đĩa bàn ăn; bộ ấm chén trà; khay mứt;...

Bộ ấm chén trà

Bộ ấm chén trà được thiết kế thông minh, với quai cầm chắc chắn, vòi ấm cân đối, nắp ấm vừa kín sát, giúp không bị rò nước khi châm trà vào chén. Bộ trà gồm một ấm và sáu chén kèm với khay hoặc đĩa lót, tượng trưng cho sự tròn đầy, sum họp, gia đình đoàn viên, ấm êm, hạnh phúc.

Khay mứt

Khay mứt với các họa tiết hoa đào, hoa mai xinh xắn, là món quà vô cùng phù hợp dùng để tặng trong dịp năm mới. Tặng khay mứt như lời cầu chúc năm mới tốt lành, gặp nhiều điều may mắn.

Khay mứt, bộ ấm chén trà của Không Gian Gốm làm quà tặng dịp Tết Nguyên Đán

Gốm sứ trang trí

Các sản phẩm gốm sứ trang trí như: bình lọ hoa, tỏi bình, mai bình, lộc bình, quả hút lộc, chum hũ tài lộc,... mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc hanh thông cho gia chủ. Không Gian Gốm hiện có đầy đủ các dòng sản phẩm gốm sứ trang trí với đầy đủ kích thước, hoa văn, màu sắc, giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn.

Bình lọ hoa

Bình lọ hoa tại Không Gian Gốm với những hoạ tiết được vẽ tay vô cùng tinh xảo. Đây là món quà Tết vô cùng ý nghĩa bởi những công năng mà sản phẩm mang lại. Bình lọ hoa gốm Bát Tràng có thể dùng để trang trí nhà cửa, cắm hoa,... Những họa tiết trên bình lọ hoa gốm như mẫu đơn, chim công, lý ngư liên hoa,... là biểu tượng của sự đầm ấm, sung túc, may mắn và tài lộc. Hoặc các hình ảnh như thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công,... với mong muốn chủ sở hữu luôn gặp nhiều may mắn, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không trong công việc làm ăn. Hoặc các họa tiết như kim quy, chim hạc đại diện cho sức khỏe, bình an và trường thọ.

Chum hũ tài lộc

Chum gạo, hũ rượu tài lộc được các thợ giỏi của làng gốm làm hoàn toàn bằng tay nên mỗi sản phẩm đều có tính độc bản. Chum hũ có nhiều kích thước và kiểu dáng, hoa văn cho bạn dễ dàng lựa chọn theo từng nhu cầu sử dụng. Sản phẩm cũng có rất nhiều công năng. Vừa có thể sử dụng để đựng gạo, ngâm rượu, vừa dùng làm sản phẩm trang trí. Họa tiết hoa sen cùng với dòng chữ Tài Lộc có ý nghĩa phong thủy, giúp mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, cầu mong gia đình luôn gặp nhiều điều may mắn.

Lọ hoa dáng chuông và hũ Tài Lộc, món quà tết ý nghĩa

Có thể thấy, gốm sứ trang trí không chỉ để trang trí không gian sống mà còn là một món quà tuyệt vời, gửi trao lời chúc tốt lành đến người nhận, người sở hữu món quà này.

Dịch vụ khắc chữ, in logo theo yêu cầu

Tại Không Gian Gốm Bát Tràng, quý khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ khắc chữ, khắc những câu chúc, lời hay ý đẹp, những tâm tình, những câu nói hay mà bạn muốn gửi gắm đến người nhận. Không Gian Gốm nhận in logo, in tên của quý công ty lên sản phẩm gốm sứ.

Dịch vụ in logo, khắc chữ tại Không Gian Gốm - Cá nhân hoá quà tặng

Quà tặng doanh nghiệp

Không Gian Gốm cung cấp dịch vụ gói quà Tết sang trọng, phù hợp để biếu tặng doanh nghiệp, cá nhân, đối tác và khách hàng. Không Gian Gốm mang đến giải pháp quà tặng, giúp bạn có thể ghi dấu ấn riêng biệt lên món quà bạn trao, để món quà thêm bội phần ý nghĩa.

Những món quà Tết gốm sứ Bát Tràng không chỉ gửi gắm chân tình, bày tỏ lòng trân trọng, quý mến, mà còn mang đến tài lộc, may mắn, phú quý, những điều tốt lành nhất đến với người nhận.

Chúng tôi có chính sách giao hàng tận nơi trên toàn quốc với mức phí vô cùng ưu đãi. Đảm bảo sản phẩm đến nơi luôn trong tình trạng nguyên vẹn và có chính sách đền bù nếu sản phẩm bị nứt, vỡ trong quá trình vận chuyển.

Hãy đến cửa hàng Không Gian Gốm Bát Tràng để trực tiếp cảm nhận độ hoàn thiện, sự tỉ mỉ và sắc sảo của sản phẩm. Đối với các khách hàng ở xa, có thể tham khảo sản phẩm qua trang web của công ty và gọi đến số hotline để đội ngũ nhân viên của chúng tôi được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm.

Cửa hàng Không Gian Gốm Bát Tràng - Hệ thống gốm sứ giá xưởng