Gom lúa gấp! Mai Hân Mỹ Phẩm chơi lớn tung deal 20.10 ‘xỉu up xỉu down’

Hàng loạt thương hiệu quốc dân đồng loạt giảm giá sâu

Nói không với kiểu "giảm giá tượng trưng" vài ba món, Mai Hân Mỹ Phẩm đợt này "chơi lớn" khi quyết định hạ giá diện rộng. Từ những cái tên thuộc hàng "chân ái" đến các thương hiệu mới nổi đều đồng loạt hạ nhiệt, chiều lòng mọi nhu cầu skincare của chị em.

Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày vàng 15.10 và 25.10, cơn mưa ưu đãi cực hot:

Codeage: Thương hiệu thực phẩm bổ sung cao cấp nổi tiếng đồng loạt giảm 10% cho tất cả sản phẩm.

Rejuvaskin: Dòng sản phẩm giúp mờ sẹo đỉnh cao cũng gia nhập cuộc đua với mức ưu đãi từ 10%-15%. Cụ thể, kem mờ sẹo Scar Esthetique giảm 15%, còn gel Rejuvasil giảm 10% cho mọi dung tích, kèm theo loạt quà tặng kèm cực hời.

Codeage là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe và làm đẹp cao cấp đến từ Mỹ

Chào sân 2 thương hiệu mới: Giảm liền tay 20%

Chưa dừng lại ở đó, Mai Hân Mỹ Phẩm còn thừa thắng xông lên khi chính thức ra mắt 2 thương hiệu dược mỹ phẩm cực kỳ hứa hẹn. Đáng chú ý, cả 2 tân binh này đều được áp dụng mức giảm giá 20% ngay trong tháng ra mắt:

Frezyderm: Thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp đến từ Hy Lạp, nổi tiếng với các dòng sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu, mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da.

MD Care: Đại diện "Made in Vietnam" chất lượng cao, được nghiên cứu và phát triển tối ưu dựa trên đúng đặc điểm làn da lẫn khí hậu của người Việt.

"Thứ 5 Vui Vẻ": Đã giảm giá lại còn tặng quà "xịn xịn"

Một "đặc sản" không thể bỏ qua tại Mai Hân Mỹ Phẩm chính là chương trình "Thứ 5 Vui Vẻ" diễn ra hàng tuần với hàng loạt quà tặng fullsize siêu giá trị:

Ngày 15.10: Chốt đơn 2.000.000 đồng, nhận ngay 01 Hộp Mặt nạ dưỡng sáng & cấp ẩm Trioderma Brightening Essence Mask (trị giá 390.000 đồng).

Ngày 29.10: Chốt đơn 2.000.000 đồng, nhận ngay 01 Hộp Mặt nạ Trioderma Brightening Essence Mask (trị giá 390.000 đồng).

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