Gong Hyo Jin hé lộ hôn nhân hạnh phúc bên sao nam kém 10 tuổi

Gong Hyo Jin có cuộc sống hạnh phúc bên nam ca sĩ Kevin Oh mang hai quốc tịch Mỹ - Hàn

Xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng hôm 3.1, Gong Hyo Jin hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cô với nam ca sĩ Kevin Oh kém 10 tuổi. Nữ diễn viên phim Mặt trời của chàng Joo tiết lộ: "Chúng tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Người ta nói nếu tắt đèn cùng lúc thì vẫn là vợ chồng mới cưới. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đó. Tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian ở bên anh ấy nhất có thể".



Trước khi kết hôn, nữ diễn viên sinh năm 1980 từng tuyên bố cô không có ý định lấy chồng. Người đẹp lý giải: "Tôi nghĩ ngay cả khi tôi chọn sống độc thân, tôi cũng không nhất thiết phải ở một mình vì ngày nay nhiều người chọn sống độc thân. Tôi cũng nghĩ rằng hôn nhân không dành cho mình sau khi thấy một số người bạn của tôi kết hôn rồi trở thành mẹ".

Nữ diễn viên thay đổi ý định không kết hôn sau khi gặp được chồng tương lai

Nhắc đến sự thay đổi đột ngột sau đó, sao phim Hương vị tình yêu bày tỏ: "Hóa ra, khi bạn thực sự gặp được đúng người, bạn sẽ kết hôn. Với tôi, tôi thấy người này giỏi hơn mình. Thành thật mà nói, để trở thành một người giỏi hơn tôi không phải điều dễ dàng. Nhưng anh ấy chính là người như vậy đó. Tôi đã lưu anh ấy trong điện thoại là 'thiên thần của tôi'. Tôi thực sự nghĩ anh ấy như một thiên thần. Nhưng gia đình anh ấy lại nghĩ tôi sến sẩm vì điều đó".

Về cơ duyên gặp gỡ chồng tương lai, Gong Hyo Jing kể: "Sau phim Khi hoa trà nở, tôi khao khát được giao tiếp xã hội. Nghe nói anh ấy sắp tổ chức concert nên tôi đã đi. Sau đó có một concert của nghệ sĩ nước ngoài nên chúng tôi đi cùng với bạn bè. Kevin Oh đã mua vé cho tất cả chúng tôi nên anh ấy đã gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng trước khi tôi biết được số điện thoại của anh ấy. Một thời gian sau, tôi đi nghỉ ở Mỹ và hóa ra anh ấy cũng có mặt ở đó. Khi ấy, anh hỏi tôi có muốn uống một tách trà không. Lúc trở về Hàn Quốc, tôi nói với bạn bè rằng chúng tôi không có chuyện gì cả nhưng tôi lại kiếm cớ để nhắn tin cho anh ấy". Cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò âm thầm rồi tổ chức đám cưới riêng tư, ấm cúng tại Mỹ vào tháng 10.2022.

Cặp đôi vừa kỷ niệm một năm về chung nhà vào tháng 10 vừa qua

Đang trong giai đoạn hôn nhân ngọt ngào nhưng Gong Hyo Jin và Kevin Oh đang phải tạm xa nhau một thời gian do nam ca sĩ 33 tuổi vừa tham gia nghĩa vụ quân sự vào tháng 12.2023. Nghệ sĩ Mỹ gốc Hàn này mong muốn phục vụ quân đội như bao nam giới khác ở xứ kim chi để có cuộc sống ổn định cùng vợ và thuận tiện cho sự nghiệp tương lai tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên phim Chỉ có thể là yêu buồn khi phải sống xa ông xã. Người đẹp chia sẻ mình đã cùng chồng đến trung tâm huấn luyện, trong hai đêm đầu không có Kevin Oh ở bên, cô đã khóc cả hai đêm. Gong Hyo Jin chia sẻ cách họ duy trì tình cảm khi phải chia xa: "Anh ấy đã tạo một tài khoản email để chúng tôi có thể giữ liên lạc. Tôi nhận được email 10 giờ sáng mỗi ngày, giống như chúng tôi đang ở trong một bộ phim nào đó vậy".