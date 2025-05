Google Docs cho chỉnh sửa tài liệu Word bị mã hóa

Theo Neowin, Google vừa công bố một cập nhật quan trọng, có khả năng thay đổi cách các tổ chức làm việc với tài liệu bảo mật khi người dùng giờ đây có thể xem và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Microsoft Word (.docx) được mã hóa phía máy khách ngay trong Google Docs. Tính năng này, hiện được tung ra dưới dạng beta, hứa hẹn sẽ là 'chìa khóa vàng' cho các doanh nghiệp đang phải cân bằng giữa hệ sinh thái Google Workspace và Microsoft Office mà vẫn cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu nhạy cảm.

Google Docs đã có thể chỉnh sửa tài liệu Word được mã hóa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CANVA

Tài liệu Word mã hóa đã có thể chỉnh sửa ngay trên Google Docs

Cụ thể, mọi thay đổi thực hiện trên các tệp .docx đã được mã hóa này thông qua Google Docs sẽ được lưu trở lại định dạng Word gốc, duy trì nguyên vẹn lớp bảo vệ mã hóa. Đây được xem là một bước tiến đáng kể, giúp các tổ chức đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sự phức tạp khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau chỉ để xử lý các tệp tin yêu cầu bảo mật cao.

Để trải nghiệm sớm tính năng này, các quản trị viên Google Workspace cần đăng ký tham gia chương trình beta thông qua một biểu mẫu do Google cung cấp. Một khi yêu cầu được chấp thuận, tính năng sẽ được kích hoạt. Hiện tại, nó dành cho các khách hàng doanh nghiệp và giáo dục sử dụng gói Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Plus, cùng với Frontline Plus, với điều kiện quản trị viên của họ đã cho phép sử dụng mã hóa phía máy khách.

Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn thử nghiệm, Google cũng chỉ ra một số giới hạn. Người dùng cần lưu ý rằng tính năng chỉ hỗ trợ tệp định dạng .docx, với kích thước tối đa là 20 MB. Trong quá trình chỉnh sửa, một số tính năng phức tạp của Word có thể không hiển thị hoặc không thể chỉnh sửa được trong Google Docs (dù vẫn được bảo toàn trong tài liệu gốc khi mở bằng Microsoft Office). Đáng chú ý, một số tính năng khác có nguy cơ bị mất hoặc thay đổi sau khi chỉnh sửa và Google Docs sẽ hiển thị thông báo cảnh báo cho người dùng về những trường hợp này.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Microsoft, gã khổng lồ phần mềm này cũng đang thu hút sự chú ý với kế hoạch làm mới bộ biểu tượng Office, hướng đến phong cách 3D chi tiết hơn, thay thế cho thiết kế phẳng đã quen thuộc từ năm 2018. Thậm chí, một người dùng Reddit đã nhanh tay tạo ra một gói biểu tượng không chính thức dựa trên các ý tưởng ban đầu này.

Sự ra đời của tính năng chỉnh sửa tệp Word mã hóa trên Google Docs cho thấy nỗ lực không ngừng của Google trong việc tăng cường khả năng tương tác và bảo mật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của môi trường làm việc hiện đại, nơi dữ liệu an toàn và quy trình hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu.