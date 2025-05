Google dùng AI giúp người dùng học ngôn ngữ hiệu quả

Theo Google blog, Little Language Lessons là dự án thử nghiệm thuộc Google Labs, ứng dụng mô hình ngôn ngữ Gemini để hỗ trợ học ngôn ngữ theo cách tương tác, ngắn gọn và sát thực tế.

Bộ công cụ Little Language Lessons gồm ba công cụ Tiny Lesson, Slang Hang và Word Cam với định hướng giải quyết khía cạnh khác nhau trong quá trình học như từ vựng, tiếng lóng đến nhận diện vật thể trong môi trường thực tế.

Tiny Lesson là phần cốt lõi trong Little Language Lessons, cung cấp các bài học ngắn, tập trung vào từ vựng, cụm từ và mẹo ngữ pháp dựa trên những tình huống thực tế. Thay vì học theo cách liệt kê từ đơn, Tiny Lesson tạo ra các đoạn văn bản có ngữ cảnh rõ ràng để giúp người học ghi nhớ tự nhiên hơn.

Ví dụ nếu sắp đi du lịch, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị các mẫu câu giao tiếp tại sân bay, khách sạn hoặc nhà hàng.

Một trong những rào cản lớn của người học ngoại ngữ là khả năng hiểu và dùng tiếng lóng, thứ vốn xuất hiện phổ biến trong các cuộc trò chuyện thực tế nhưng lại ít được dạy trong giáo trình truyền thống. Slang Hang giải quyết vấn đề này bằng cách mô phỏng các đoạn hội thoại giữa người bản ngữ, giúp người học làm quen với phong cách nói đời thường, cách sử dụng từ ngữ linh hoạt và ngữ điệu tự nhiên. Đây là tính năng hữu ích cho người dùng đã có nền tảng căn bản và muốn nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp.

Little Language Lessons ra mắt với mục tiêu giúp người dùng học ngôn ngữ mới hiệu quả hơn Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GOOGLE

Tính năng Word Cam tận dụng camera trên thiết bị di động để nhận diện vật thể xung quanh, sau đó đưa ra từ vựng và mẫu câu tương ứng. Ví dụ khi người dùng hướng máy ảnh vào một tách cà phê, hệ thống sẽ gợi ý dạng "a cup of coffee", "Would you like some coffee?", kèm theo cách phát âm. Cách này giúp việc học ngôn ngữ trở nên sinh động và gắn liền với trải nghiệm hằng ngày.

Người học cũng không cần phải chọn bài theo thứ tự mà chỉ cần nói rõ đang chuẩn bị cho tình huống nào (đi du lịch, thuyết trình, phỏng vấn...) và hệ thống sẽ tự động gợi ý nội dung phù hợp.

Hiện tại, Little Language Lessons đang được thử nghiệm trên nền tảng Google Labs và mới hỗ trợ tiếng Anh. Google chưa công bố thời gian phát hành chính thức nhưng dự án này cho thấy tiềm năng lớn trong việc tái định hình cách con người tiếp cận ngôn ngữ mới bằng công nghệ.