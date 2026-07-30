Google giải tán nhóm từng đoạt giải Nobel để tập trung vào Gemini

Theo Financial Times, nhóm nghiên cứu từng đoạt giải thưởng đứng sau hệ thống AlphaFold của Google DeepMind đã chính thức ngừng hoạt động. Google đã điều chuyển hầu hết các thành viên chủ chốt và các tác giả ban đầu của các bài báo liên quan, trong khi một số người khác đã rời khỏi công ty.

AlphaFold đã giải bài toán về gấp nếp protein mà các nhà khoa học cố gắng giải mã trong suốt 50 năm ẢNH: GOOGLE

Nhiệm vụ của nhóm AlphaFold tại Google

AlphaFold là một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự đoán chính xác cấu trúc ba chiều của protein từ chuỗi axit amin chỉ trong vài phút, thay vì mất nhiều năm như trước đây. Hệ thống này hiện được ứng dụng để thúc đẩy quá trình khám phá thuốc, phát triển vắc-xin và hiểu rõ hơn về những thay đổi cấu trúc trong protein liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

DeepMind bắt đầu phát triển AlphaFold vào năm 2018 và đến năm 2020, hệ thống đã được công nhận là giải pháp cho "vấn đề gấp nếp protein" tồn tại suốt 50 năm qua, giúp giải đáp câu hỏi về cách các axit amin tự gấp lại thành các hình dạng 3D phức tạp, quyết định vai trò sinh học của protein. Trong suốt 50 năm qua, các nhà khoa học đã xác định được cấu trúc của khoảng 170.000 protein bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật như tia X và cộng hưởng từ hạt nhân. Nhóm AlphaFold đã tích hợp thông tin từ các nghiên cứu trước đó vào AI của họ để huấn luyện AlphaFold.

Thành quả tiêu biểu của AlphaFold

Năm 2021, tạp chí Nature đã công bố các bài báo về phương pháp luận của AlphaFold và các dự đoán cấu trúc của toàn bộ hệ protein người. Sau đó, DeepMind đã ra mắt cơ sở dữ liệu cấu trúc protein AlphaFold, cung cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập miễn phí vào hơn 200 triệu dự đoán cấu trúc protein. Năm 2024, CEO DeepMind Demis Hassabis cùng John Jumper, người từng là nhà khoa học nghiên cứu trong giai đoạn đầu của dự án và sau này trở thành Phó chủ tịch kiêm kỹ sư cao cấp, đã được trao giải Nobel Hóa học cho công trình nghiên cứu về AlphaFold.

Vào tháng 6 vừa qua, Jumper thông báo về việc rời DeepMind để gia nhập Anthropic, cùng một số đồng nghiệp khác. DeepMind cũng xác nhận đã điều chuyển các nhân viên nội bộ sang các dự án tập trung vào Gemini, trong khi một số nhân viên cũ khác được chuyển đến Isomorphic Labs - một công ty con của DeepMind chuyên nghiên cứu thuốc.

Theo tờ Times, động thái này phản ánh quyết định của Google trong việc đầu tư nhiều hơn vào phát triển Gemini.