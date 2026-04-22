Google lo ngại khi Gemini không theo kịp Claude ở khả năng viết code

Theo TechRadar, Google đã lập một nhóm chuyên trách nhằm cải thiện các mô hình AI phục vụ lập trình. Trọng tâm của nỗ lực này là thu hẹp khoảng cách giữa Gemini và Claude, công cụ của Anthropic đang được xem là có lợi thế rõ hơn trong mảng viết mã và xử lý tác vụ nhiều bước.

Theo nội dung trích dẫn, đồng sáng lập Google Sergey Brin đã gửi thông điệp cứng rắn tới các kỹ sư và nhà nghiên cứu AI của công ty. Ông viết rằng Google phải “khẩn cấp thu hẹp khoảng cách trong năng lực thực thi theo tác nhân” và biến các mô hình của mình thành “nhà phát triển chính” tạo ra mã hoàn chỉnh. Cụm từ này cho thấy Google không chỉ muốn Gemini hỗ trợ viết từng đoạn code mà còn tiến tới khả năng tự xử lý các quy trình lập trình phức tạp hơn.

Google tăng tốc trong cuộc đua AI cho lập trình

Điểm đáng chú ý là lo ngại của Google không dừng ở chất lượng đầu ra thông thường mà nằm ở khả năng để AI tự thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước (agentic execution) với mức độ chủ động cao hơn. Đây là hướng phát triển quan trọng với các công cụ lập trình AI, vì nó quyết định mô hình có thể chỉ gợi ý code hay thực sự đảm nhiệm một phần đáng kể công việc của lập trình viên.

Mảng viết code đang trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các mô hình AI, trong đó Gemini được cho là chịu áp lực từ Claude ẢNH: GOOGLE

Sergey Brin và Giám đốc công nghệ Google DeepMind Koray Kavukcuoglu đều tham gia trực tiếp vào nỗ lực mới này. Google đang yêu cầu các kỹ sư Gemini dùng các tác nhân AI nội bộ cho những nhiệm vụ phức tạp, cho thấy công ty muốn đẩy nhanh cả thử nghiệm lẫn ứng dụng thực tế ngay trong nội bộ.

Áp lực với Google càng lớn khi lập trình đang trở thành một trong những mặt trận then chốt của AI tạo sinh. Các công cụ như Claude Code, Codex hay Gemini CLI không còn chỉ trả lời câu hỏi mà ngày càng được tích hợp vào quy trình phát triển phần mềm. Một nghiên cứu đăng trên arXiv tháng 3.2026 cũng cho thấy nhóm công cụ này đang được theo dõi sát về độ ổn định, khả năng thực thi lệnh và mức độ hữu dụng trong môi trường kỹ thuật thực tế.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu cho thấy Google sắp tung ra ngay một sản phẩm mới từ nhóm chuyên trách nói trên. Kết quả của dự án có thể chỉ phục vụ nội bộ, hoặc phải chờ thêm trước khi được thương mại hóa. Nhưng việc một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy Google đã nhìn nhận lập trình là điểm cần cải thiện gấp nếu không muốn để Claude nới rộng khoảng cách trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hiện nay.