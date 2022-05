Google loại gần 900.000 ứng dụng khỏi Play Store

Theo GizChina, với hành động này, Google được cho là sẽ loại khoảng 869.000 ứng dụng khỏi Play Store, trong khi Apple xóa khoảng 650.000 ứng dụng. Báo cáo của CNET cho biết Google sẽ ẩn các ứng dụng này, khiến người dùng không thể tải xuống cho đến khi các nhà phát triển cập nhật chúng.

Lý do chính mà cả hai công ty đưa ra khi thực hiện các biện pháp này là để bảo vệ sự an toàn cho người dùng của họ. Các ứng dụng lỗi thời không tận dụng được các thay đổi đối với Android và iOS, các API mới hoặc các phương pháp phát triển mới cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao. Do đó, các ứng dụng lỗi thời có thể có các vấn đề bảo mật mà các ứng dụng mới hơn không có.

Một số nhà phát triển đã phàn nàn về kế hoạch gỡ bỏ các ứng dụng chưa được cập nhật trên Play Store trong hai năm. Họ cho rằng hành động của Apple và Google là không công bằng.





Trước đó, Google cũng đã đưa ra các hạn chế bổ sung đối với người dùng cửa hàng kỹ thuật số của hãng tại Nga khi các nhà phát triển sẽ không thể tải lên các ứng dụng trả phí và cập nhật cho chúng trong phiên bản tiếng Nga của Play Store. Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể tải xuống các ứng dụng Android miễn phí từ Play Store tại Nga, trong khi các ứng dụng và trò chơi trả phí mà người dùng đã tải xuống trước đó tiếp tục hoạt động.

Cuối cùng, Google lưu ý tình hình hiện tại luôn có xu hướng thay đổi nhanh chóng, và các thay đổi tiếp của công ty vẫn có thể diễn ra trong tương lai không xa. Công ty sẽ thông báo đến người dùng về tất cả đổi mới trên trang hỗ trợ của họ.