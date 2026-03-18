Sáng 18.3, nền tảng bản đồ Google Maps đã bắt đầu hiển thị địa giới hành chính mới tại một số khu vực ở Việt Nam. Động thái này diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ đợt sáp nhập quy mô lớn, rút gọn số lượng tỉnh thành trên cả nước từ 63 xuống còn 34 và giảm số xã, phường từ khoảng 10.000 xuống hơn 3.300.

Sự thay đổi được ghi nhận tự động trên cả phiên bản web và ứng dụng di động mà không yêu cầu người dùng phải thao tác cập nhật phần mềm. Cụ thể, khi tìm kiếm từ khóa "Lâm Đồng", hệ thống đã hiển thị vùng địa giới mới bao trùm diện tích của các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận; tỉnh Quảng Trị đã gồm địa giới Quảng Bình, Quảng Trị trước đây.

Bản đồ Google Maps bắt đầu cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam, nhưng chưa đồng bộ tất cả Ảnh: Anh Quân

Tuy nhiên, quá trình đồng bộ hiện chưa diễn ra toàn diện. Tại nhiều tỉnh, thành phố, hệ thống vẫn duy trì ranh giới cũ hoặc không hiển thị kết quả khi tìm kiếm. Dữ liệu chi tiết phần lớn vẫn đang dựa trên nền tảng bản đồ trước sáp nhập.

Theo những người am hiểu công nghệ, việc cập nhật bản đồ sẽ diễn ra dần, không thể đồng bộ cùng lúc do lượng dữ liệu cần xử lý không nhỏ. Trước đó, thông qua hệ thống IssueTracker dành cho cộng đồng nhà phát triển, Google Maps Platform đã thông báo dự kiến triển khai các thay đổi vào giữa tháng 2.2026 và yêu cầu các đối tác cập nhật API. Do đây là nguồn dữ liệu bản đồ lõi cho hàng loạt dịch vụ số như đặt xe, giao hàng, việc điều chỉnh sẽ có tác động dây chuyền đến các ứng dụng bên thứ ba.

Trong khi đó, Apple Maps - dịch vụ bản đồ có sẵn trên các thiết bị Apple như iPhone, iPad... vẫn giữ nguyên trạng thái và cũng khá khó để sử dụng trong việc tìm kiếm địa giới của từng tỉnh, thành phố.