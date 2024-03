Theo MarketWatch, Google Maps là ứng dụng chỉ đường phổ biến hàng đầu, được ưa dùng bởi các tài xế, đặc biệt là những người muốn tránh các điểm có bẫy tốc độ. Trong khảo sát với hơn 1.000 lái xe tại Mỹ với tuổi đời trung bình là 41 (tỷ lệ nam/nữ là 50/50) do MarketWatch thực hiện và kết hợp với dữ liệu từ trang Speedtrap, có tới hơn 70% người tham gia chọn dùng Google Maps.

Xếp thứ hai trong danh sách là Waze, một trong số những ứng dụng bản đồ có chỉ đường được nhiều người dùng nhất hiện nay. Waze từng là một startup thành công trước khi được chính Google mua lại, nhưng vẫn hoạt động riêng biệt so với Maps. 27% tài xế chọn dùng Waze, trong khi chỉ có 25% sử dụng Apple Maps - ứng dụng bản đồ "chính chủ" trên iOS.

Google Maps được nhiều người tin dùng Chụp màn hình

Ngoài tính năng dẫn đường với các gợi ý cho lộ trình ngắn, phù hợp nhất đối với phương tiện giao thông, lái xe còn tin dùng các ứng dụng trên vì khả năng hiển thị chi tiết hành trình. Trong đó, 34% tài xế cho biết phần mềm bản đồ đã cảnh báo họ trước các điểm có bẫy tốc độ.

"Bẫy tốc độ" chính là các khu vực giới hạn tốc độ tối đa thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn cho phép của đường giao thông, nơi thường xuyên được cảnh sát theo dõi, đo đạc và xử phạt các trường hợp vượt quá tốc độ cho phép. Có khoảng 30% người Mỹ từng dính lỗi do bị bắn tốc độ tại các khu vực như vậy.

Dù có 70% tài xế dùng Google Maps để nhận cảnh báo điểm bắn tốc độ, Waze vẫn được xem là phần mềm tốt nhất trong nhiệm vụ này. Thậm chí, có tới 30% người lái xe xác nhận ứng dụng cho hiệu quả cao hơn so với Google Maps và tương ứng là 20% đối với Apple Maps.

Vậy nhưng có tới 23% người dùng Google Maps thừa nhận họ thường chạy quá tốc độ cho phép, trong khi tỷ lệ này ở Waze và Apple Maps lần lượt là 11%, 9%.