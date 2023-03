Google mở tính năng VPN cho mọi thuê bao One

VPN là tính năng vốn dành riêng cho thuê bao mua gói cao cấp của dịch vụ đám mây Google One (từ 9,99 USD/tháng cho 2 TB lưu trữ). Nhưng theo chính sách mới nhất do hãng công bố, từ ngày 9.3, mọi chủ sở hữu gói One không phân biệt giá trị đều được tiếp cận tính năng này. Như vậy, người dùng Android, iOS, Windows hay macOS sẽ có thêm lựa chọn lớp bảo mật khi truy cập mạng internet từ thiết bị di động cá nhân.

Google One mở tính năng VPN cho mọi thuê bao Google

Với VPN, địa chỉ IP của người dùng sẽ được ẩn đi khi vào mạng, giúp giảm khả năng bị theo dõi hay truy ra vị trí. Dịch vụ này cũng góp phần bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi bị nhòm ngó khi họ truy cập vào các địa chỉ Wi-Fi công cộng hay đường truyền internet kém bảo mật.

Google cho biết các website, ứng dụng sẽ không thể truy vấn được danh tính thực của người dùng khi họ sử dụng VPN, đồng thời khẳng định hãng không theo dõi hoặc bán dữ liệu về lịch sử duyệt web.

Ngoài ra, chủ thuê bao One tại Mỹ còn được mở thêm tính năng báo cáo Dark Web - địa chỉ ngầm chuyên mua bán trái phép các thông tin nhạy cảm. Thông qua đó, người dùng sẽ nhận được cảnh báo nếu thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại... xuất hiện trên Dark Web.

Cách nay ít này, Google triển khai tính năng xóa chủ thể trong ảnh (Magic Eraser) cho mọi thuê bao One. Trước đây, Magic Eraser chỉ hoạt động trên máy có chipset Google Tensor hoặc Tensor 2 tập trung vào xử lý AI (trí tuệ nhân tạo). Động thái triển khai mới cho thấy công ty đã tìm ra hướng xử lý mà không cần tới chipset kia. Theo dự kiến từ tháng 3 sẽ có một đợt dùng thử đối với những người chưa mua gói One.