Google Think Apps 2023: Xây dựng những ý tưởng làm game độc đáo

Sau thành công của sự kiện Think Games vào năm 2021 và 2022, Google mở rộng chương trình Think Apps cho cả những nhà phát triển ngoài ngoài lĩnh vực game, đưa sự kiện này trở nên toàn diện hơn đối với cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Think Apps thú hút đông đảo người quan tâm chiều 20.7

Với đối tượng khách mời đa dạng, Think Apps cập nhật những báo cáo chuyên môn và xu hướng thị trường từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu thông qua ba nội dung cốt lõi: Xây dựng Chất lượng (Build for Quality); Xây dựng để Tăng Doanh Thu (Build for Profitability); Xây dựng sự mô hình Bền vững (Build for Sustainability) để giúp các nhà phát triển tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh doanh của họ theo cách bền vững nhất.

Ngành Ứng dụng và Game tại Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Theo báo báo của DataAI & AppMagic, từ giai đoạn 2019 đến quý I/2023, Việt Nam đã nhảy vọt từ top 15 lên top 5 trên toàn cầu về lượt tải ứng dụng, tương ứng với con số 4,2 tỉ lượt tải của các ứng dụng phát hành bởi các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam.

Chuẩn bị khai mạc sự kiện tại phòng hội thảo lớn

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang tăng trưởng nhanh gấp 2,5 lần so với các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2022, doanh thu từ tính năng mua trực tiếp trong ứng dụng (In App Purchase) ở các ứng dụng do Việt Nam phát triển đã tăng 20%; trong bối cảnh doanh thu toàn cầu trong mảng này lại giảm 2%. Đáng chú ý, có đến 93 công ty phát triển game và ứng dụng tại Việt Nam sở hữu 171 ứng dụng từng ít nhất một lần thành công lọt vào bảng xếp hạng top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều hằng tuần trên Play Store.

Đã có 4 nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Top 50 công ty toàn cầu có ứng dụng mới vượt mốc 100 nghìn lượt tải xuống năm 2022, gồm Falcon Global, ABI Global, Zego Global và Rocket Studio. Việt Nam đã và đang nổi lên như một trung tâm dành cho các nhà phát triển hàng đầu, củng cố danh tiếng là một cường quốc trong ngành phát triển ứng dụng.

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam, Google Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu khai mạc sự kiện

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng các nhà phát triển Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Mất đà tăng đối với số lượt tải xuống, doanh thu từ IAP tăng chậm hơn và eCPM (doanh thu ước tính nhận được cho mỗi nghìn lần hiển thị quảng cáo) ngày càng giảm, mức độ tương tác của người dùng cũng giảm 5% (theo số liệu tính đến hết nửa đầu năm 2023). Để giúp các nhà phát triển Việt Nam vượt qua giai đoạn nhiều thử thách này, Think Apps 2023 đã giới thiệu ba hội thảo chuyên môn:

Ông Portnow, nhà thiết kế Call of Duty chia sẻ sự thành công của game

Build for Quality (Xây Dựng Chất Lượng): Giúp các nhà phát triển tạo ra sản phẩm game ấn tượng và duy trì được sự thành công bằng cách nâng cao chất lượng, tập trung vào các yếu tố như thiết kế game (game design), kịch bản chặt chẽ và thiết kế sáng tạo. Nội dung này được giới thiệu bởi nhà thiết kế game huyền thoại James Portnow - người đứng sau những tựa game nổi tiếng như Call of Duty và Farmville. Ông Portnow và các chuyên gia quốc tế khác đã chia sẻ những yếu tố then chốt nhất để tạo ra sự thành công cho game.

Với xu hướng AI ngày càng phát triển trong đa lĩnh vực, Google AI cũng đã cập nhật các giải pháp quảng cáo nhằm giúp nhà phát triển tối ưu hóa khả năng sáng tạo, phát hiện gian lận, tăng hiệu quả mục tiêu quảng cáo, thu hút và giữ chân những người dùng có giá trị cao. Build for Sustainability (Xây dựng sự Bền Vững): Trang bị cho các nhà phát triển kỹ năng duy trì hoặc hỗ trợ liên tục cho một sản phẩm trong thời gian dài. Trong phiên này, Google hỗ trợ các nhà phát triển nắm bắt các công nghệ mới như: Open Cloud, Generative AI, Smart Analytics.

Các nhà phát triển chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Bên cạnh nội dung chính là ba hội thảo chuyên môn kể trên, năm nay Google cũng giới thiệu chương trình đào tạo mới Game Design Masterclass. Với chương trình đào tạo chuyên sâu miễn phí này, các studio hàng đầu Việt Nam sẽ có cơ hội được huấn luyện về phát triển tư duy sáng tạo, được giới thiệu các giải pháp làm game mới, giúp họ xây dựng những ý tưởng làm game độc đáo. Chương trình này do Google và các chuyên gia trong ngành triển khai nhằm đưa ra những ví dụ thực tế và các hướng dẫn để truyền tải tính nghệ thuật và khoa học trong thiết kế game, đồng thời giới thiệu các giải pháp mới nhất để giúp các nhà phát triển game xây dựng sản phẩm chất lượng cao trên Google Play và Android.

Bà Emily Nguyễn phát biểu tại sự kiện

Bà Emily Nguyễn - Giám đốc kinh doanh Gaming & Apps cho thị trường Việt Nam, Google Châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ: "Think Apps (tiền thân là Think Games) là sự tiếp nối cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc nuôi dưỡng thế hệ nhà phát triển ứng dụng trẻ và tài năng và các studio mới nổi thông qua việc cung cấp các tài nguyên đào tạo, kiến thức chuyên môn quốc tế và báo cáo chuyên sâu mới nhất về thị trường. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự phát triển của các công ty và nhà phát triển Ứng dụng Việt Nam vươn xa, thành công trên thị trường quốc tế".