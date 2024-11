Google thử nghiệm AI 'Learn About' hỗ trợ việc học tập

Theo WCCF Tech, không chỉ dừng lại ở chatbot Gemini, Google tiếp tục gây bất ngờ khi ra mắt công cụ AI thử nghiệm mang tên 'Learn About', tập trung vào việc hỗ trợ học tập và nghiên cứu.

Google 'lấn sân' sang lĩnh vực giáo dục với công cụ AI mới

Learn About được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LearnLM, với khả năng trả lời các câu hỏi học thuật, cung cấp thông tin chi tiết và hình ảnh minh họa sinh động.

Điểm khác biệt của Learn About so với các chatbot truyền thống là khả năng tương tác và phong cách trình bày giống như sách giáo khoa. Công cụ này đóng vai trò như một người bạn đồng hành trong học tập, hướng dẫn người dùng khám phá và hiểu sâu hơn về các chủ đề mới.

Theo những người đã dùng thử, Learn About mang đến trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả hơn so với Gemini. Trong khi Gemini chỉ tập trung vào việc cung cấp thông tin, Learn About còn mở rộng kiến thức với hình ảnh và nội dung liên quan.

Learn About được kỳ vọng sẽ là một bước tiến mới trong việc ứng dụng AI vào giáo dục, giúp việc học tập trở nên trực quan và hấp dẫn hơn. Liệu công cụ này có tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục? Cùng chờ xem những bước phát triển tiếp theo của Google.