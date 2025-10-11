Google Tìm kiếm cho phép 'thử giày' ngay trên mạng

Công cụ thử giày ảo của Google Tìm kiếm cho phép người dùng tải lên ảnh toàn thân và xem mình sẽ trông như thế nào khi đi bất kỳ đôi giày nào trong kết quả tìm kiếm. Google cho biết: "Chỉ trong chốc lát, bạn sẽ thấy mình trông như thế nào khi đi giày cao gót hoặc giày thể thao đó".

Công cụ mới giúp người dùng dễ dàng hơn khi mua sắm giày trực tuyến ẢNH: GOOGLE

Hiện tại, tính năng mới của Google Tìm kiếm chỉ được triển khai cho người dùng tại Mỹ, nhưng sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác như Úc, Canada và Nhật Bản.

Ngoài ra, tab Shopping của Google cũng đã bổ sung một công cụ AI cho phép người dùng tạo hình ảnh một chiếc váy dựa trên mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi hình ảnh được tạo ra, Google sẽ tìm kiếm các sản phẩm tương tự trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến khác nhau, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm thấy chiếc váy mơ ước.

Trải nghiệm dễ dàng với Google Tìm kiếm

Để thử giày ảo, người dùng chỉ cần chuẩn bị một bức ảnh toàn thân từ thư viện ảnh. Sau đó, tìm kiếm kiểu giày mong muốn trên Google, nhấn vào sản phẩm yêu thích và chọn nút "try it on".

Quá trình thử giày với Google Tìm kiếm diễn ra tương đối dễ dàng ẢNH: GOOGLE

Tiếp theo, chọn ảnh chụp toàn thân đã lưu trên điện thoại và chờ vài giây để AI thực hiện 'phép thuật'. Khi lớp phủ thử đồ ảo đã sẵn sàng, người dùng sẽ thấy một vòng quay hiển thị các tùy chọn giày dép khác nhau.

Với công cụ thử giày ảo trên Google Tìm kiếm, người dùng giờ đây không cần phải lặp lại quy trình tạo avatar ảo. Sau khi AI tạo ra hình ảnh kỹ thuật số của người dùng, họ chỉ cần cuộn qua các lựa chọn giày dép và quyết định xem chúng có phù hợp với mình hay không.