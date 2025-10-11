Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Tìm kiếm cho phép 'thử giày' ngay trên mạng

Kiến Văn
Kiến Văn
11/10/2025 08:35 GMT+7

Để khắc phục vấn đề "hàng nhận khác xa hàng trên mạng", Google Tìm kiếm vừa mở rộng tính năng thử đồ ảo, cho phép thử giày dép với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Công cụ thử giày ảo của Google Tìm kiếm cho phép người dùng tải lên ảnh toàn thân và xem mình sẽ trông như thế nào khi đi bất kỳ đôi giày nào trong kết quả tìm kiếm. Google cho biết: "Chỉ trong chốc lát, bạn sẽ thấy mình trông như thế nào khi đi giày cao gót hoặc giày thể thao đó".

Google Tìm kiếm cho phép 'thử giày' ngay trên mạng - Ảnh 1.

Công cụ mới giúp người dùng dễ dàng hơn khi mua sắm giày trực tuyến

ẢNH: GOOGLE

Hiện tại, tính năng mới của Google Tìm kiếm chỉ được triển khai cho người dùng tại Mỹ, nhưng sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác như Úc, Canada và Nhật Bản.

Ngoài ra, tab Shopping của Google cũng đã bổ sung một công cụ AI cho phép người dùng tạo hình ảnh một chiếc váy dựa trên mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi hình ảnh được tạo ra, Google sẽ tìm kiếm các sản phẩm tương tự trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến khác nhau, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm thấy chiếc váy mơ ước.

Trải nghiệm dễ dàng với Google Tìm kiếm

Để thử giày ảo, người dùng chỉ cần chuẩn bị một bức ảnh toàn thân từ thư viện ảnh. Sau đó, tìm kiếm kiểu giày mong muốn trên Google, nhấn vào sản phẩm yêu thích và chọn nút "try it on".

Google Tìm kiếm cho phép 'thử giày' ngay trên mạng - Ảnh 2.
Google Tìm kiếm cho phép 'thử giày' ngay trên mạng - Ảnh 3.

Quá trình thử giày với Google Tìm kiếm diễn ra tương đối dễ dàng

ẢNH: GOOGLE

Tiếp theo, chọn ảnh chụp toàn thân đã lưu trên điện thoại và chờ vài giây để AI thực hiện 'phép thuật'. Khi lớp phủ thử đồ ảo đã sẵn sàng, người dùng sẽ thấy một vòng quay hiển thị các tùy chọn giày dép khác nhau.

Với công cụ thử giày ảo trên Google Tìm kiếm, người dùng giờ đây không cần phải lặp lại quy trình tạo avatar ảo. Sau khi AI tạo ra hình ảnh kỹ thuật số của người dùng, họ chỉ cần cuộn qua các lựa chọn giày dép và quyết định xem chúng có phù hợp với mình hay không.

Tin liên quan

Vì sao Google Tìm kiếm ngày càng 'ngu ngốc'?

Vì sao Google Tìm kiếm ngày càng 'ngu ngốc'?

Google từng được xem là biểu tượng của sự đổi mới trong ngành công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm nội dung trên web.

Khám phá thêm chủ đề

Google google tìm kiếm công cụ AI mua sắm trực tuyến tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận