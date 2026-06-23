GOOJODOQ lan tỏa sứ mệnh thiện nguyện, khuyến khích giới trẻ hành động vì cộng đồng

GOOJODOQ, thương hiệu công nghệ đời sống uy tín, đã tổ chức thành công chiến dịch thiện nguyện "Loving Echo - Vọng âm yêu thương" tại AEON MALL Bình Dương Canary từ ngày 16 đến 18 tháng 5 vừa qua, sự kiện phối hợp cùng Làng trẻ em SOS TP.HCM.

Chiến dịch "Loving Echo" là mô hình thiện nguyện sáng tạo, gia tăng cảm xúc và tính kết nối với thiện truyền thống. Hệ thống "Echo Counter" ghi nhận tương tác online và offline theo thời gian thực, chuyển đổi mỗi hành động của người tham gia thành vật phẩm hỗ trợ hữu hình. Nhờ đó, mỗi tấm lòng nhân ái đều được ghi nhận cụ thể và lan tỏa đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm.

Sự kiện "Loving Echo - Vọng âm yêu thương " tại trung tâm thương mại AEON MALL Bình Dương Canary, nơi khách hàng cùng tham gia các hoạt động tương tác và lan tỏa giá trị nhân ái

Đại diện GOOJODOQ cho biết: "Loving Echo - Vọng âm yêu thương không chỉ là một chiến dịch cộng đồng mà còn thể hiện định hướng phát triển gắn liền với xã hội của thương hiệu tại Việt Nam. Bên cạnh việc mang đến các sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống hiện đại, GOOJODOQ mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực thông qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực. Chiến dịch kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia, tạo nên sức mạnh xã hội ấm áp và bền vững. GOOJODOQ cam kết xây dựng thương hiệu công nghệ đời sống có tâm, có tầm - đưa thiện nguyện vào cuộc sống hàng ngày".

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, tổng cộng 6.502 người đã tham gia hoạt động. Bên cạnh việc được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm công nghệ chất lượng cao từ GOOJODOQ bao gồm quạt di động, tai nghe, sạc dự phòng, loa Bluetooth và nhiều phụ kiện công nghệ đời sống khác. Người tham gia còn được trực tiếp góp sức vào hành trình lan tỏa yêu thương thông qua cơ chế Echo Counter. Hình thức thiện nguyện thực tế, gần gũi này đã tạo thêm sự kết nối và giá trị tinh thần cho cộng đồng.

Khách trải nghiệm các sản phẩm công nghệ đời sống của GOOJODOQ và tham gia hoạt động thiện nguyện thông qua cơ chế tương tác Echo Counter

Toàn bộ vật phẩm thiện nguyện được quyên góp qua chiến dịch gồm 1.650 sản phẩm công nghệ, trong đó có 825 chiếc quạt di động và 825 tai nghe. Đây là hai dòng sản phẩm tiêu biểu của GOOJODOQ trong danh mục phụ kiện công nghệ đời sống. Toàn bộ số sản phẩm này đã được trao tặng chính thức cho Làng trẻ em SOS TP.HCM vào ngày 19.5, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt hàng ngày của các em, đồng thời giảm bớt áp lực vật tư cho tổ chức công ích.

Đại diện GOOJODOQ trao tặng 1.650 sản phẩm công nghệ cho Làng trẻ em SOS TP.HCM, khép lại chiến dịch Loving Echo với những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng

Theo đuổi triết lý "TechnoloG Now", GOOJODOQ định hướng đưa công nghệ hòa nhập vào nhịp sống hàng ngày. Danh mục sản phẩm của thương hiệu phủ rộng mọi góc cạnh trong cuộc sống từ những chiếc quạt di động hỗ trợ công việc hay là trợ thủ toàn năng trong chuyến dã ngoại ngoài trời cho đến tai nghe, loa Bluetooth, đồng hồ thông minh, máy chiếu và bút cảm ứng thông minh, được thiết kế tối giản, thực dụng, hướng đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi trong mọi hoàn cảnh sống.

Những món quà công nghệ từ GOOJODOQ được trao tận tay các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS TP.HCM, góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực trong học tập và sinh hoạt hằng ngày

Trong thời gian tới, GOOJODOQ sẽ tiếp tục triển khai chương trình "Loving Echo - Vọng âm yêu thương" theo định hướng dài hạn, mở rộng hình thức tham gia và hợp tác với nhiều tổ chức xã hội. Thương hiệu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam, đưa thiện nguyện trở thành một phần trong hành trình phát triển bền vững của GOOJODOQ tại thị trường Việt Nam.