Góp mỗi tháng 9 triệu*, chính sách độc đáo đến từ căn hộ Nhật TT AVIO

Khách hàng trải nghiệm không gian sống chuẩn Nhật Bản tại sự kiện "Heart of Family" diễn ra tại Sales Gallery TT AVIO, mặt tiền ĐT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương vào 8 giờ ngày 8.3. Khi tham gia sự kiện, khách hàng có cơ hội tham dự chương trình "Tham quan TT AVIO - Lái ô tô về nhà", với những phần quà hấp dẫn gồm giải đặc biệt là 1 xe Honda HR-V; 5 giải may mắn, mỗi giải 1 xe Honda Air Blade 125.

Liên doanh Đầu tư & Phát triển: Cosmos Itinia - TT Capital - Koterasu Group

Kinh doanh tiếp thị: DKRS

Website: ttavio.vn