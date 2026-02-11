Góp phần thúc đẩy tương lai hàng không vận tải của Việt Nam

Ông Masamichi Ujiie, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển mình từ trung tâm sản xuất đơn thuần thành cửa ngõ chiến lược kết nối Đông Nam Á với các thị trường lớn trên toàn cầu bao gồm châu Âu và Bắc Mỹ. Sự chuyển dịch này là kết quả trực tiếp từ đường lối chính sách đúng đắn trong phát triển hạ tầng, từ mở rộng hệ thống cao tốc, nâng cấp cảng nước sâu đến thúc đẩy các dự án vận tải đa phương thức. Với chiến lược quốc gia ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030, TP.HCM và Hải Phòng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là những cửa ngõ thương mại trọng yếu của Việt Nam.

Những nỗ lực này cho thấy hạ tầng logistics vững chắc và khả năng kết nối toàn cầu thông suốt là yếu tố then chốt để duy trì triển vọng phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Sẵn sàng cho hệ sinh thái vận tải hàng không

Vận chuyển, giao nhận của FedEx Việt Nam

Năm nay, FedEx sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp logistics trong nước bao gồm Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) và Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) nhằm kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế với sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước. Quan hệ đối tác giúp chúng tôi tăng cường phối hợp giữa các khâu giao nhận mặt đất, logistics hàng không và dịch vụ thông quan, từ đó tạo nên một hệ sinh thái logistics liền mạch và bền vững hơn, hỗ trợ tăng trưởng thương mại dài hạn của Việt Nam.

Chia sẻ về hợp tác lần này, ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post cho biết: "Cú bắt tay hôm nay giữa Viettel Post và FedEx dựa trên quan điểm hợp tác 'cùng thắng', nơi chúng ta cộng hưởng những thế mạnh tốt nhất của nhau. Bằng việc kết hợp mạng lưới bưu chính công nghệ phủ sâu rộng tận 'ngõ ngách' của Viettel Post với năng lực kết nối toàn cầu cùng các công cụ số tiên tiến của FedEx bao gồm hệ thống theo dõi và định tuyến hiện đại, chúng tôi đang kiến tạo nên một hệ sinh thái vận chuyển siêu tốc và liền mạch, giúp doanh nghiệp Việt vươn xa trên trường quốc tế hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin rằng, nền tảng hạ tầng vững chắc và chuyên môn của cả hai bên sẽ tạo ra những giá trị đột phá cho ngành logistics và nâng cao đáng kể trải nghiệm cho khách hàng."

Lấy khách hàng làm trọng tâm trong chiến lược nâng cao dịch vụ

Hoạt động vận hành hàng hóa hàng không của FedEx Việt Nam

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng kỳ vọng các dịch vụ logistics phải nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và minh bạch hơn. Khả năng tiếp cận số hóa, theo dõi thời gian thực và đơn giản hóa thủ tục không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Chiến lược của FedEx tại Việt Nam phản ánh rõ sự thay đổi này. Chúng tôi đang nâng cao hiệu quả mạng lưới vận chuyển, tăng cường tích hợp số và mở rộng khả năng tiếp cận công cụ số giúp khách hàng quản lý lô hàng và thanh toán dễ dàng hơn. Thông qua việc cải thiện tính minh bạch và tinh giản quy trình, chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

"Những cải tiến dựa trên hợp tác tiếp tục đóng vai trò then chốt," ông Đặng Hòa Bình, Tổng Giám đốc TECS nhận định. "Các ngành như bán dẫn, thiết bị y tế và điện tử tiên tiến đòi hỏi năng lực xử lý mặt đất và tuân thủ quy định ngày càng chuyên sâu."

Tiếp lời, ông Trương Vĩnh Hùng, Tổng Giám đốc ALS cho biết: "Hợp tác với các đối tác logistics toàn cầu như FedEx giúp nâng cao năng lực thông quan và vận hành mặt đất của ALS thông qua hệ thống kho, ga hàng hóa hàng không mới được đầu tư theo các tiêu chuẩn quốc tế, cho phép xử lý chuyên biệt hơn, tăng tốc độ thông quan, qua đó hỗ trợ triển khai các giải pháp logistics hàng không linh hoạt, hiệu quả tại Việt Nam."

Hướng tới tương lai

Định hướng phát triển của Việt Nam với vai trò là trung tâm thương mại và logistics then chốt đang trở nên rõ ràng hơn hết và những cơ hội lớn đang chờ đợi phía trước. Để hiện thực hóa tiềm năng này, cần có sự đầu tư liên tục, hợp tác chặt chẽ và chung tay xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, sẵn sàng cho tương lai.

Đối với FedEx, Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng ở thời điểm hiện tại, mà còn là trụ cột chiến lược trong tương lai của khu vực Đông Nam Á. Thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kết nối mạng lưới toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực và các đối tác chiến lược, chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự tăng trưởng của khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.



