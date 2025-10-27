Góp tiếng nói chuyên môn tại Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc 2025

Với chủ đề "Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hậu môn – trực tràng, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền", mở ra diễn đàn trao đổi học thuật sôi nổi, cập nhật các hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng hậu môn - trực tràng theo hướng an toàn, thẩm mỹ và bền vững.

Hội nghị Khoa học Hậu môn – Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII 2025 ẢNH: : BVCC

Góp một tiếng nói - Gửi một giải pháp trên hành trình "Vì người bệnh"

Bệnh viện Nam Sài Gòn vinh dự là một trong những đơn vị được mời trình bày báo cáo tại hội nghị năm nay, với hai báo cáo viên mang đến hai công trình nghiên cứu lâm sàng có tính ứng dụng cao trong thực hành phẫu thuật tiêu hóa - hậu môn - trực tràng.

ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang với báo cáo: "Kết quả sớm phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp".

1. Đánh giá hiệu quả bước đầu trong phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp

ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang trình bày hiệu quả bước đầu trong phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp ẢNH: : BVCC

Tại Hội nghị, ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang, Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, đã trình bày đề tài "Kết quả sớm phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp".

Báo cáo tập trung đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật phẫu thuật tối ưu hóa đường rò, giúp bảo tồn cơ thắt, giảm biến chứng và cải thiện tính thẩm mỹ vùng hậu môn. Phương pháp này không chỉ nâng cao kết quả điều trị, mà còn giúp người bệnh phục hồi chất lượng sống và sự tự tin sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bệnh lý.

Kết quả bước đầu ghi nhận tỷ lệ lành bệnh cao, biến chứng thấp, cho thấy tính an toàn và hiệu quả của phương pháp trong thực hành lâm sàng.

2. Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp kiểu Pull-through hai thì

ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ về phương pháp phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp kiểu Pull-through hai thì ẢNH: : BVCC

Do ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng, bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trình bày. Báo cáo giới thiệu về kỹ thuật phẫu thuật pull-through hai thì – một bước tiến trong điều trị ung thư trực tràng thấp.

Kỹ thuật này giúp bảo tồn tối đa chức năng hậu môn, đồng thời giảm nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, đặc biệt có ý nghĩa với bệnh nhân trẻ tuổi. Phương pháp được thực hiện qua hai giai đoạn: cắt bỏ khối u và kéo đại tràng ra khỏi hậu môn, sau đó nối đại tràng với ống hậu môn nhằm đảm bảo yêu cầu ung thư học và hạn chế biến chứng sau mổ.

Đây là trường hợp đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, mở ra thêm lựa chọn phẫu thuật an toàn, hiệu quả, giúp người bệnh được điều trị triệt để mà vẫn duy trì chất lượng cuộc sống.

Khi nghiên cứu chạm đến thực tiễn chăm sóc và điều trị

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, mỗi ca phẫu thuật là sự kết hợp giữa tri thức và sự thấu hiểu con người. Các bác sĩ luôn bắt đầu bằng việc lắng nghe, thấu cảm nỗi lo của người bệnh, để từ đó lựa chọn phương pháp can thiệp an toàn, ít đau và mang lại kết quả lâu dài nhất.

Tận tâm, vững trí, vì sự an toàn của người bệnh ẢNH: : BVCC

Với các bác sĩ, mỗi ca phẫu thuật là một cơ hội để giúp người bệnh không chỉ khỏi bệnh, mà còn sống tốt hơn, tự tin hơn. Sau hàng trăm ca mổ, điều đáng nhớ nhất không phải là kỹ thuật hay số liệu, mà là ánh mắt nhẹ nhõm của người bệnh khi biết mình có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Hai hướng nghiên cứu – hai hành trình song song – cùng gặp nhau ở sự thấu cảm. Mỗi báo cáo không chỉ là kỹ thuật, mà là lời cam kết của người thầy thuốc: đặt người bệnh làm trung tâm, chữa bệnh bằng cả tri thức và tấm lòng.

Khẳng định hướng đi của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn: Không ngừng học hỏi - Cập nhật - Hội nhập

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nam Sài Gòn đã liên tục đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng, đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, hướng đến mục tiêu "Tất cả vì người bệnh", giá trị cốt lõi được thể hiện trong từng hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế.

Bệnh viện Nam Sài Gòn - nơi mỗi bác sĩ không chỉ chữa lành bằng tri thức, mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi, cập nhật và hội nhập – vì một sứ mệnh chung "Tất cả vì người bệnh".

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn: Tinh hoa hội tụ, vẹn tròn y đức

Bác sĩ luôn lắng nghe và tận tâm điều trị cho người bệnh ẢNH: : BVCC

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không chỉ là nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, mà còn là một trong những chuyên khoa mũi nhọn, tạo nên thế mạnh nổi bật trong công tác điều trị của bệnh viện.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng sự am hiểu sâu về phẫu thuật nội soi và các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, tập thể khoa luôn duy trì tinh thần học hỏi không ngừng, liên tục cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị, nhằm mang đến sự an toàn, chính xác và hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Trong đó, ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang và ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng là hai gương mặt tiêu biểu – những bác sĩ luôn đặt chất lượng chuyên môn song hành cùng sự thấu cảm trong chăm sóc và điều trị, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Khoa Ngoại Tổng hợp trong lĩnh vực ngoại khoa hiện đại.