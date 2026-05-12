Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Góp ý dự thảo luật Đô thị đặc biệt: Gỡ vướng cho hàng ngàn nhà đất công

Ngân Nga
Ngân Nga
12/05/2026 20:46 GMT+7

Chuyên gia góp ý cho dự thảo luật Đô thị đặc biệt để gỡ vướng cho TP.HCM trong xử lý tài sản nhà đất công và hoàn thiện luật cho Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hàng ngàn nhà đất công ở TP.HCM gặp vướng mắc

Chiều 12.5, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức buổi làm việc cùng các sở, ban, ngành liên quan về các cơ chế, chính sách đề xuất trong dự thảo luật Đô thị đặc biệt.

Buổi làm việc tập trung chủ yếu ở Chương VI về nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt. Trong đó nhiều nội dung của Chương VI được kế thừa từ luật Thủ đô. Các đại biểu tập trung góp ý cho điều 46 quy định quản lý sử dụng khai thác tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường không.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 điều 46 dự thảo quy định: "Trong phạm vi quản lý của thành phố, UBND quy định: quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc phương thức khác".

Góp ý dự thảo luật Đô thị đặc biệt: Gỡ vướng cho hàng ngàn nhà đất công- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận những góp ý của các đại biểu để dự thảo được hoàn thiện

ẢNH: NGÂN NGA

Điều 46 được kế thừa từ điều 23 luật Thủ đô. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Pháp chế Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị để tránh vướng mắc cho thành phố, cần cân nhắc xem xét lại điểm a khoản 1 điều 46 trong dự thảo vì các đơn vị sự nghiệp đang quản lý, vận hành, sử dụng rất nhiều tài sản công.

Ông Hải dẫn chứng, hiện nay tài sản công của thành phố là nhà đất rất lớn, có tới mấy ngàn tài sản. Trong khi đó thành phố gặp vướng mắc là không giao tài sản nhà đất công cho đơn vị sự nghiệp mà chỉ giao quản lý, vận hành.

"Không chỉ đơn vị sự nghiệp công lập mà kể cả đơn vị có chức năng kinh doanh về nhà đất như tất cả các đơn vị sự nghiệp công ích trước đây, công ty quản lý kinh doanh nhà của thành phố cũng được giao quản lý, vận hành", ông Hải nói.

Góp ý dự thảo luật Đô thị đặc biệt: Gỡ vướng cho hàng ngàn nhà đất công- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Pháp chế Sở Xây dựng TP.HCM

ẢNH: NGÂN NGA

Các vấn đề liên quan đến việc các đơn vị sự nghiệp sử dụng không hết nhà đất thì đem cho thuê một phần thì cũng gặp vướng mắc…

Về vấn đề này, đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho rằng các tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có nghị định quy định, còn trước đây là phải thông qua nghị quyết của HĐND để tháo gỡ vướng mắc. Cho nên, Sở Tài chính đề nghị cần giữ nguyên điểm a khoản 1 điều 46 của dự thảo.

Hoàn thiện khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Tại buổi làm việc, một vấn đề khác cũng được đưa ra bàn luận. Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề nghị bổ sung điểm c khoản 5 điều 45 dự thảo về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.

Theo đó, dự thảo quy định: "HĐND thành phố có thẩm quyền quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh, vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước".

Ông Trường đề nghị ngoài quy định này, cần bổ sung thêm về "chủ trương, hạn mức, phương án, loại tiền, thị trường, sản phẩm và mục đích huy động vốn tại VIFC - HCMC".

Góp ý dự thảo luật Đô thị đặc biệt: Gỡ vướng cho hàng ngàn nhà đất công- Ảnh 3.

Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành VIFC-HCMC

ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài ra, ông Hoàng Huy Trường còn đề nghị gom các điều 69, 70, 71, 72, 73, Chương IX Trung tâm Tài chính quốc tế thành một điều. Theo đó, sửa các điều này thành điều 69 quy định về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại đô thị đặc biệt.

Cụ thể, trong địa giới hành chính của đô thị đặc biệt, UBND thành phố được quyết định điều chỉnh vị trí, mở rộng địa giới hành chính, diện tích, bổ sung khu vực vào ranh giới VIFC - HCMC.

Cơ quan điều hành tại thành phố được thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp; được UBND thành phố giao làm cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND thành phố nắm giữ vốn điều lệ.

Thành viên cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng được cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trong nước, người không cư trú ngoài ranh giới địa lý của VIFC-HCMC trong phạm vi như: cung cấp dịch vụ cho Chính phủ (hoặc tổ chức được Chính phủ giao), chính quyền địa phương (hoặc tổ chức được chính quyền địa phương giao), doanh nghiệp, tổ chức tín dụng…

Về các vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận những góp ý của các đại biểu để dự thảo được hoàn thiện.

Tin liên quan

TP.HCM sẽ được trao thêm quyền gì từ luật Đô thị đặc biệt?

TP.HCM sẽ được trao thêm quyền gì từ luật Đô thị đặc biệt?

Nhiều cơ chế mới được đề xuất trong luật Đô thị đặc biệt nhằm giúp TP.HCM chủ động hơn trong phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị.

Khám phá thêm chủ đề

nhà đất công trung tâm tài chính quốc tế luật đô thị đặc biệt đơn vị sự nghiệp công lập Dự thảo luật đô thị đặc biệt TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận