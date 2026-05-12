Góp ý dự thảo luật Đô thị đặc biệt: Gỡ vướng cho hàng ngàn nhà đất công

Hàng ngàn nhà đất công ở TP.HCM gặp vướng mắc

Chiều 12.5, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức buổi làm việc cùng các sở, ban, ngành liên quan về các cơ chế, chính sách đề xuất trong dự thảo luật Đô thị đặc biệt.

Buổi làm việc tập trung chủ yếu ở Chương VI về nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt. Trong đó nhiều nội dung của Chương VI được kế thừa từ luật Thủ đô. Các đại biểu tập trung góp ý cho điều 46 quy định quản lý sử dụng khai thác tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường không.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 điều 46 dự thảo quy định: "Trong phạm vi quản lý của thành phố, UBND quy định: quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc phương thức khác".

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận những góp ý của các đại biểu để dự thảo được hoàn thiện

Điều 46 được kế thừa từ điều 23 luật Thủ đô. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Pháp chế Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị để tránh vướng mắc cho thành phố, cần cân nhắc xem xét lại điểm a khoản 1 điều 46 trong dự thảo vì các đơn vị sự nghiệp đang quản lý, vận hành, sử dụng rất nhiều tài sản công.

Ông Hải dẫn chứng, hiện nay tài sản công của thành phố là nhà đất rất lớn, có tới mấy ngàn tài sản. Trong khi đó thành phố gặp vướng mắc là không giao tài sản nhà đất công cho đơn vị sự nghiệp mà chỉ giao quản lý, vận hành.

"Không chỉ đơn vị sự nghiệp công lập mà kể cả đơn vị có chức năng kinh doanh về nhà đất như tất cả các đơn vị sự nghiệp công ích trước đây, công ty quản lý kinh doanh nhà của thành phố cũng được giao quản lý, vận hành", ông Hải nói.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Pháp chế Sở Xây dựng TP.HCM

Các vấn đề liên quan đến việc các đơn vị sự nghiệp sử dụng không hết nhà đất thì đem cho thuê một phần thì cũng gặp vướng mắc…

Về vấn đề này, đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho rằng các tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có nghị định quy định, còn trước đây là phải thông qua nghị quyết của HĐND để tháo gỡ vướng mắc. Cho nên, Sở Tài chính đề nghị cần giữ nguyên điểm a khoản 1 điều 46 của dự thảo.

Hoàn thiện khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Tại buổi làm việc, một vấn đề khác cũng được đưa ra bàn luận. Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề nghị bổ sung điểm c khoản 5 điều 45 dự thảo về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.

Theo đó, dự thảo quy định: "HĐND thành phố có thẩm quyền quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh, vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước".

Ông Trường đề nghị ngoài quy định này, cần bổ sung thêm về "chủ trương, hạn mức, phương án, loại tiền, thị trường, sản phẩm và mục đích huy động vốn tại VIFC - HCMC".

Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành VIFC-HCMC

Ngoài ra, ông Hoàng Huy Trường còn đề nghị gom các điều 69, 70, 71, 72, 73, Chương IX Trung tâm Tài chính quốc tế thành một điều. Theo đó, sửa các điều này thành điều 69 quy định về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại đô thị đặc biệt.

Cụ thể, trong địa giới hành chính của đô thị đặc biệt, UBND thành phố được quyết định điều chỉnh vị trí, mở rộng địa giới hành chính, diện tích, bổ sung khu vực vào ranh giới VIFC - HCMC.

Cơ quan điều hành tại thành phố được thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp; được UBND thành phố giao làm cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND thành phố nắm giữ vốn điều lệ.

Thành viên cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng được cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trong nước, người không cư trú ngoài ranh giới địa lý của VIFC-HCMC trong phạm vi như: cung cấp dịch vụ cho Chính phủ (hoặc tổ chức được Chính phủ giao), chính quyền địa phương (hoặc tổ chức được chính quyền địa phương giao), doanh nghiệp, tổ chức tín dụng…

Về các vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận những góp ý của các đại biểu để dự thảo được hoàn thiện.