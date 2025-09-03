GOSU lần đầu tiên công bố dự án game lịch sử - văn hóa Việt mới

Tại sự kiện trọng điểm chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh, GOSU đã mang hành trình "Chạm lịch sử - mở tương lai" để kể đến quan khách những dấu ấn thành tựu và câu chuyện nỗ lực phát triển game Việt, cùng các sản phẩm giải trí đề tài văn hóa - lịch sử trong giai đoạn mới.

Giao thoa công nghệ - lịch sử: Điểm sáng tiềm năng của game Việt

Từ dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, GOSU đã kiến tạo nên một không gian số hóa, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, góp phần đưa nền công nghệ Việt bước vào hành trình mới.

Gian trưng bày không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm mới. Đây còn là khu vực để GOSU thể hiện tầm nhìn, quyết tâm đồng hành từng dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời khẳng định khát vọng phụng sự và nâng tầm game Việt.

Khách hàng tham quan cũng có thể trải nghiệm sớm hai dự án game Hào Khí Đông A và Lạc Thần Chiến Ca lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt đang được đội ngũ thực hiện và phát triển.

Trong đó, Lạc Thần Chiến ca sẽ hòa mình vào trường ca cội nguồn của huyền thoại Rồng Tiên và Hào Khí Đông A tái hiện những trang sử hào hùng của thời đại nhà Trần.

Những lát cắt về lịch sử, văn hóa dân tộc thể hiện qua lăng kính mới của công nghệ trò chơi, kết hợp cùng hình ảnh và âm thanh hiện đại được đội ngũ GOSU ấp ủ lâu nay lần đầu tiên được ra mắt đến công chúng.

Bên cạnh đó, Nhà phát hành cũng dành tặng bộ ấn phẩm độc quyền mang dấu ấn văn hóa Việt Nam tại sự kiện, quan khách có thể tham gia trải nghiệm các mini game, quiz lịch sử, truyền thuyết Việt để mang về các phần quà tặng kỷ niệm này.

Từ niềm tự hào di sản đến khát vọng game Việt vươn tầm thế giới

Trải qua 14 năm kiến tạo nội dung số và phát triển cộng đồng game lành mạnh, GOSU là Nhà phát hành game Việt xuất sắc được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2023 và 2025.

Sự tham gia tại triển lãm lần này khẳng định một bước tiến quan trọng, cho thấy GOSU không chỉ phát triển game đơn thuần, mà còn hướng tới xây dựng nền văn hóa số. Nơi game góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị, đồng thời khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Hành trình để ngành công nghiệp game Việt tiến xa trên thế giới vẫn là một chặng đường dài. Nhưng có thể thấy nhà phát hành GOSU đã và đang không ngừng nỗ lực để chứng minh kỳ tích mà một đội ngũ sản xuất Việt hoàn toàn có thể tạo nên trong thời gian tới.